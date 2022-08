Accueil » Actualités » Lies of P, le croisement entre Bloodborne et Pinocchio revient avec un trailer de gameplay et une fenêtre de sortie

Si l’on peut bien qualifier un jeu de « bloodborne-like » c’est bien celui-ci. Lies of P est le prochain jeu de Neowiz, et vous mettra dans la peau de Pinocchio, une marionnette mécanique qui devra déambuler dans les rues de Krat, une ville submergée par la folie, et la soif de sang. Nous avions déjà pu apercevoir du gameplay il y’a plusieurs mois déjà, mais c’est aujourd’hui un nouveau long trailer qui nous attend à l’occasion de cette Gamescom 2022.

Tonight, Pinocchio joins the hunt

Au programme de ce trailer : un univers démentiel, une patte artistique et un gameplay « bloodbornesque », ainsi qu’une ribambelle de personnages au character design bien trempé. Au travers de son aventure, Pinocchio cherchera le moyen de redevenir humain, même s’il doit pour cela se frayer un chemin à coup de pelle.

Résolument glauque et violent, Lies of P présente également quelque features très intéressantes. Par exemple, certaines quêtes annexes seront gérées de façon procédurale en fonction de la manière dont vous mentez autour de vous (on parle bien de Pinocchio après tout), et modifieront la fin de l’histoire

Egalement, la présence d’un système de craft original a été confirmée. Vous pourrez en effet combiner différentes armes entre elles afin de créer votre joujou favori.

Lies of P se dote également d’une fenêtre de sortie, à savoir un très vague 2023. Il sortira sur PC, Xbox Series, Xbox One, et sera disponible sur Xbox Game Pass.