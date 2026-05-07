Pragmata dépasse maintenant les 2 millions de copies vendues depuis son lancement

Déjà une grande réussite pour Capcom

Il n’aura fallu que deux jours pour que Pragmata s’écoule à 1 million d’exemplaires, signe que le jeu intéressait déjà pas mal de monde avant sa sortie. Depuis, le bouche-à-oreille a visiblement fait des merveilles. Deux semaines plus tard, Capcom double la mise et rapporte que son Pragmata compte désormais 2 millions de ventes à travers le monde. Un dessin tout mignon à l’image de ceux du personnage de Diana a été posté pour célébrer la nouvelle.

L’éditeur s’en félicite, et il y a de quoi. Le pari était loin d’être gagné pour ce jeu d’action et d’aventure qui mise sur un gameplay original. Cela renforce l’idée que Pragmata va devenir une vraie licence à part entière chez Capcom, qui pourrait donner lieu à une suite ou à de nouvelles œuvres dérivées. Il est bien entendu encore trop tôt pour en parler, mais Capcom a bien repéré le potentiel du jeu.

Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir un peu plus sur le jeu, ainsi que notre guide complet pour vous aider à avancer.