Pragmata dépasse maintenant les 2 millions de copies vendues depuis son lancement
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Rédigé par Jordan
Chez Capcom, on ne cesse de sabrer le champagne en ce moment. Après avoir vu son Resident Evil Requiem décrocher le meilleur démarrage pour la série, l’éditeur japonais constate désormais que même sa nouvelle licence s’en sort à merveille. Pragmata a rapidement atteint le million d’exemplaires vendus lors de sa sortie, et la success story continue.
Déjà une grande réussite pour Capcom
Il n’aura fallu que deux jours pour que Pragmata s’écoule à 1 million d’exemplaires, signe que le jeu intéressait déjà pas mal de monde avant sa sortie. Depuis, le bouche-à-oreille a visiblement fait des merveilles. Deux semaines plus tard, Capcom double la mise et rapporte que son Pragmata compte désormais 2 millions de ventes à travers le monde. Un dessin tout mignon à l’image de ceux du personnage de Diana a été posté pour célébrer la nouvelle.
L’éditeur s’en félicite, et il y a de quoi. Le pari était loin d’être gagné pour ce jeu d’action et d’aventure qui mise sur un gameplay original. Cela renforce l’idée que Pragmata va devenir une vraie licence à part entière chez Capcom, qui pourrait donner lieu à une suite ou à de nouvelles œuvres dérivées. Il est bien entendu encore trop tôt pour en parler, mais Capcom a bien repéré le potentiel du jeu.
Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir un peu plus sur le jeu, ainsi que notre guide complet pour vous aider à avancer.
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Date de sortie : 17/04/2026