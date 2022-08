High on Life nous montre un combat de boss

Annoncé au cours du Summer Game Fest au début de l’été, High on Life est le prochain jeu des créateurs de Rick and Morty, une série qui cartonne grâce à son humour décalé et trash. Les petits gars avaient déjà frappé assez fort ave Trover Saves the Universe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur nouvelle production a de quoi faire saliver les fans de leur œuvre originale, puisque les premières images ne sont pas avares en gags et en idées farfelues.

Un boss pas si dingue que ça

C’est à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom que High on Life est venu se dévoiler un peu plus. Il s’agissait d’une courte séquence de gameplay, focalisée sur un combat de boss en arène fermée. L’occasion de voir une nouvelle fois les armes parlantes à l’œuvre, celles-ci ne lésinant pas sur les répliques amusantes. On sent bien que le caractère de chacune d’entre elles a eu droit à une attention toute particulière.

Rien de bien fou, il faut bien l’avouer. D’un coté, on ne voit pas grand chose de neuf, si ce n’est une mécanique de grappin pas très originale. De l’autre, le combat en lui-même fait preuve de paterns limités, et n’a rien de bien emballant coté mise en scène. Mais bien sûr, on attendra d’en voir plus pour se prononcer à ce niveau.

Rappelons que High on Life a été repoussé au 13 décembre prochain, et débarquera en exclusivité sur Xbox Series X | S. Le tout avec une présence Day One dans le Game Pass. Une bonne raison de plus pour craquer pour cet abonnement dans lequel Microsoft place beaucoup d’espoirs ?