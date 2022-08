ARC Raiders : le shooter multijoueur confirme son report pour 2023

Pourtant attendu pour cette année, le shooter multijoueur ARC Raiders n’avait pas donné signe de vie depuis son annonce il y a huit mois. Ce n’est donc pas vraiment une surprise quand on nous déclare que le titre est décalé à 2023. Une simple formalité, qui nous confirme qu’il faudra attendre un peu plus avant de mettre les mains dessus.

La mission attendra

Annoncé lors de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier, ARC Raiders est un futur jeu d’action et de tir à la troisième personne prévu en free-to-play. Si le titre a fait quelques vagues lors de sa présentation, c’est parce qu’il est développé par Embark Studios, nouvelle équipe ambitieuse dirigée par Patrick Söderlund, ancien responsable chez DICE.

Malheureusement, il faudra attendre 2023 avant d’y jouer : « Nous avons pris la décision de repousser ARC Raiders à 2023. Arc Raiders est un jeu ambition et nous allons utiliser ce temps supplémentaire étendre l’expérience et lui permettre d’atteindre son plein potentiel. Nous entrerons davantage dans les détails dès que nous commencerons à tester le jeu de façon plus approfondie avec les joueurs. L’engouement autour d’ARC Raiders depuis sa révélation a été si encourageante pour nous, et nous apprécions vraiment votre soutien » peut-on lire dans la déclaration du studio.

Patience patience donc. ARC Raiders est prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. On peut imaginer une nouvelle apparition lors d’une future conférence organisée par Geoff Keighley, sans doute en fin d’année.