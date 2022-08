Accueil » Actualités » Dead Island 2 est de retour avec deux trailers, du gameplay et une date de sortie

Cela fait bien longtemps que Dead Island 2 a été annoncé à l’E3 2014 pour une sortie en 2015. 8 ans plus tard et après être passé entre les mains de plusieurs studios (dont Yager Development les auteurs de Spec Ops : The Line), le titre action-RPG de Dambusters Studio édité par Deep Silver revient d’entre les morts à l’occasion de la Gamescom 2022 armé de deux trailers, du gameplay et d’une date de sortie.

Le retour du roar début 2023

Ce premier trailer en CGI adopte un ton léger en nous montrant Jacob, l’un des personnages jouables du jeu bastonnant du zombie avec un flegme à toute épreuve. Nous avons également droit à une date de sortie, et c’est le 3 février 2023 que l’on pourra s’aventurer dans les rues désertes zombifiées de Los Angeles. On aura donc le plaisir de tabasser du zombie très bientôt, et d’apprécier si cette interminable attente en valait la peine.

Un deuxième trailer… avec de gameplay

Et surprise, ceci n’était simplement qu’une mise en bouche puisque s’en est suivi un autre trailer montrant plusieurs séquences de gameplay. L’occasion d’apprécier de nouveaux décors qui changent radicalement de l’ambiance paradisiaque de Banoi, l’île du premier épisode.

On observe un tournant radical dans le ton de ce Dead Island 2, qui adopte une posture bien plus décomplexée par rapport à son ancêtre. On espère que cette nouvelle direction lui ira comme un gant.

Cet action RPG vous permettra de choisir entre 6 personnages jouables afin de vivre l’aventure en solo ou coop à 3 joueurs. Le virus de Banoi s’est propagé sur la cote ouest américaine, Los Angeles se retrouve en quarantaine et vidée de ses forces militaires. Vous seul et une poignée de survivants devront découvrir la vérité sur l’épidémie, et d’autres secrets enfouis.

Reprenant la formule de son prédécesseur, on tabassera du zombie gaiement tout en améliorant son personnage, et en fabriquant des armes plus farfelues les unes que les autres.

Dead Island 2 sortira le 3 février 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia ainsi que sur PC exclusivement sur l’Epic Game Store à sa sortie.