Quantic Dream et Parallel Studio annoncent Under The Waves

Durant l’Opening Night Live de la Gamescom 2022, Parallel Studio et Quantic Dream ont annoncé Under The Waves, un nouveau jeu d’aventure narratif via un trailer très profond.

Quand le deuil nous fait sombrer dans les profondeurs

Under the Waves nous emportera dans les abysses de la Mer du Nord où l’on pourra y découvrir l’histoire de Stan, un homme submergé par le deuil. Ce plongeur professionnel au service d’une société de forages pétroliers va vivre plusieurs évènements étranges en étant seul dans les fonds marins.

Voici ce que nous dit Ronan Coiffec, PDG et Game Director chez Parallel Studio, sur ce nouveau projet :

« Under The WavesTM est le jeu le plus intense et le plus personnel sur lequel nous ayons pu travailler. Nous sommes une équipe indépendante, composée d’une douzaine de membres, et tout ce que nous voulions partager se retrouve dans le jeu. De la direction artistique à l’écriture, du mixage sonore aux technologies mobilisées, nous avons tous été en mesure de laisser notre marque dans Under The WavesTM. Nous espérons de tout cœur que les joueurs aimeront le jeu autant que nous avons aimé le créer ».

Spécialiste des jeux narratifs, Quantic Dream a offert son expertise et ses moyens au studio pour développer le titre. Cela inclut la motion capture, l’enregistrement des voix, les animations, le contrôle qualité, la localisation ect. Il s’agit en plus d’un partenariat franco-français puisque les deux structures sont toutes deux basées à Paris.

Voici ce que déclare Guillaume de Fondaumière, co-PDG de Quantic Dream, à propos de cette collaboration :

« En 2021, lorsque nous annoncions notre partenariat avec Parallel Studio, nous avions déjà hâte de faire découvrir leur travail aux joueurs. Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Under The Waves, une expérience unique, créée par cette équipe de parisiens passionnés. Nous avons travaillé main dans la main avec Parallel Studio, leur donnant accès à nos ressources, afin qu’ils puissent réaliser un projet à la hauteur de leurs attentes et ainsi créer leur jeu le plus ambitieux à ce jour. Nous sommes également très fiers de soutenir la Surfrider Foundation Europe, dont les valeurs et les actions font écho au thème déployé par Under The Waves ».

En effet, de par ses thèmes et son cadre aquatique, Parallel Studio et Quantic Dream annoncent également un partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, une association à but non-lucratif ayant pour vocation la protection et la mise en valeur des lacs, des rivières, des océans et des côtes à travers le monde.

Pour en revenir au jeu en lui-même, il faut savoir qu’entre l’exploration d’épaves et de cavités nourrit par une vie sous-marine riche, Stan devra choisir entre refaire surface ou risquer de se perdre à jamais dans les profondeurs.

Under the Waves sortira courant 2023 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5.