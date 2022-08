Accueil » Actualités » New Tales from the Borderlands sortira le 21 octobre

New Tales from the Borderlands a enfin montré ses premières vraies images après avoir été teasé puis fuité puis encore teasé. Le jeu était présent comme prévu lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2022.

New Tales from the Borderlands oubliera lui aussi Fiona ?

Retour dans le monde de Borderlands pour un nouveau jeu narratif qui est cette fois-ci développé en interne chez Gearbox Québec avec des anciens employés de Telltale qui avaient travaillé à l’écriture du premier jeu. Il faut d’ailleurs signaler qu’il sera lui aussi épisodique mais que chacune des parties sera disponible dès le jour de lancement, le 21 octobre prochain, et que vous pourrez même les faire dans l’ordre de votre choix si vous en avez envie (on ne vous jugera pas, un peu quand même).

Il ne s’agit pas d’une suite et on ne suivra donc pas Rhys et Fiona mais plutôt Anu, Octavia et Fran qui devront s’en sortir sur Prométhée, une planète visitée dans Borderlands 3, où différentes corporations s’affronteront dans l’espoir de trouver une autre arche. Enfin, quand on dit que l’on ne suivra pas Rhys, on l’aperçoit quand même dans la bande-annonce mais on nous prévient que le cast du jeu sera très majoritairement composé de nouveaux visages.

Vos choix seront toujours aussi importants pour le déroulement de l’histoire mais Gearbox profite du fait de ne pas dépendre de la technique de Telltale pour proposer une expérience beaucoup plus spectaculaire grâce à plus de mise en scène et qui s’adapte aussi au style visuel de Borderlands 3.

New Tales from the Borderlands sortira donc le 21 octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.