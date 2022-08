The Callisto Protocol s’offre une nouvelle séquence de gameplay

Il compte parmi les jeux les plus attendus de la fin d’année, et les organisateurs de la soirée d’ouverture de la Gamescom l’ont bien compris : The Callisto Protocol comptait parmi les projets qui ouvraient le bal des présentations. Il nous revenait avec du gameplay, qui mettait une nouvelle fois l’emphase sur l’hémoglobine et l’angoisse. On vous détaille cela un peu plus bas !

Le démembrement au cœur du jeu

Sortant près de deux mois avant son concurrent principal, j’ai nommé Dead Space Remake, The Callisto Protocol semble reprendre tout ce qui faisait le sel des productions Visceral Games de l’ère 360/PS3. Autrement dit, hémoglobine par tonneaux entiers, démembrement et horreur viscérale (clin d’œil, clin d’œil !).

Comme si la hype n’était pas encore assez haute, The Callisto Protocol est apparu au début de la conférence de ce soir, provocant quelques cris passionnés. L’occasion pour le directeur du jeu de balancer une poignée d’infos, notamment concernant une mécanique de gameplay inédite, la mutation.

Plus précisément, certains ennemis apparaîtront avec des excroissances sur le corps, décrites comme étant des tentacules. Si le joueur ne les détruits pas assez vite, lesdites créatures vont alors se transformer en quelque chose de plus grand, plus puissant, et plus énervé !

Ce fut ensuite au tour d’une nouvelle séquence de gameplay nous montrant en détail la mécanique de télékinésie, le démembrement, et le corps à corps. De quoi donner un peu de grain à moudre aux intéressés, qui devront encore patienter jusqu’au 2 décembre pour voir The Callisto Protocol débarquer sur PC et les deux générations de PlayStation et Xbox.