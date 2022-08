Accueil » Actualités » Warhammer 40.000: Darktide montre sa création de personnage et ses classes en vidéo

Repoussé récemment une énième fois après avoir été initialement prévu pour Septembre prochain, Warhammer 40.000: Darktide s’est quand même remontré un petit peu à l’Opening Night Live de la Gamescom. Et surprise, c’est pour exhiber tout un aspect création du personnage.

Création, personnalisation et choix de classes

Effectivement, en plus de nous montrer toute la beauté – ou l’horreur – de la ville de Tertium assaillie par les force du chaos, de la création de personnage fut aussi brièvement présentée. Il sera en effet possible de créer son propre personnage, puis ensuite choisir sa classe ainsi que son équipement attitré.

Autant dire que l’expérience risque d’être fortement personnalisée pour chaque joueur, qui pourront incarner un rebus de la société devant pour le coup maintenir la ville de Tertium en vie. Bien évidemment, on rappelle que le soft sera jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne.

Le titre sera d’ailleurs jouable à la Gamescom mais si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site officiel, et avoir une chance d’y jouer dans un futur proche. Il est également désormais possible de précommander le titre, via les différentes offres de précommande.

Pour rappel, Warhammer 40.000: Darktide sortira le 30 novembre prochain sur PC et Xbox Series X|S. Nous serons bien entendu sur place pour y jouer, et donner nos impressions à son sujet.