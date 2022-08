Dune Awakening, le MMO/survie de Funcom se montre avec un trailer

Nous avions eu le droit à quelque concept arts il y’a de cela quelque mois, mais Dune Awakening, le nouveau jeu de Funcom tiré des célèbres romans de science-fiction (et du tout récent film de Denis Villeneuve), se remontre aujourd’hui à l’occasion de la Gamescom 2022 avec un trailer en CGI du plus bel effet. Le jeu se passera sur la célèbre planète Arrakis.

On va lui tirer les vers du nez

Nous avons droit ici à un vrai teaser. Pas grand chose à se mettre sous la dent, puisque le trailer ne montre aucune image de gameplay. Plus une note d’intention qu’autre chose, on retrouve dans cette très belle séquence de nombreuses références à l’univers de Dune.

Annoncé comme un MMO de survie en monde ouvert, on a hâte d’en savoir plus sur ce titre ambitieux. Pas de date non plus mais le jeu existe bel et bien, et c’est déjà ça de pris. Notons que Funcom n’en est pas à son premier coup d’essai dans le domaine, puisqu’ils ont également œuvrés sur Conan Exile.

Au programme, construire des abris contre les tempête de sable, récolter l’épice à l’aide de votre moissonneuse, développer son commerce d’épice tout en créant votre propre faction, construire votre propre forteresse dans le style de votre choix, les promesses de ce MMO sont grandes.

Dune Awakening est prévu pour PS5, Xbox Series, et PC via Steam.