Accueil » Actualités » Atlas Fallen : Focus Entertainment et Deck13 Interactive (The Surge) annoncent un nouvel action-RPG

On connaît surtout Deck13 Interactive pour sa très honorable série de Souls-like The Surge, et le studio semble franchir un cap supplémentaire avec l’annonce de Atlas Fallen faite au cours de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

Une lutte contre les Dieux dans un monde désolé

C’est un trailer entièrement cinématique qui nous est offert où l’on peut voir l’univers du jeu se dévoiler quelque peu. Pour une démonstration de gameplay, on repassera donc, mais on connaît au moins les enjeux de cet Action-RPG Fantasy semi-ouvert.

Les terres de Atlas Fallen sont faites de ruines et de vestiges d’un passé où des héros se battaient aux côtés des Dieux. Mais ces héros furent rejetés par ces divinités, et doivent désormais leur faire face.

Le sable, élément central d’un monde qu’il recouvre quasi entièrement, est une source de pouvoir pour les héros. Ils peuvent le manipuler pour matérialiser des armes ou pour utiliser des pouvoirs de toutes sortes.

Mais le sable représente également l’origine des créatures redoutables que les héros doivent éliminer afin de protéger l’Humanité. Eliminer ces créatures se traduit d’ailleurs, en jeu, par la récupération de leur essence pour faire progresser son personnage.

Fonctionnalité intéressante, Atlas Fallen sera jouable en coopération. Le titre est prévu en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.