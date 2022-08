Accueil » Actualités » Everywhere : Un mystérieux projet dirigé par l’ancien producteur de GTA fait surface à la Gamescom

L’Opening Night Live de la Gamescom 2022 s’est ouvert d’entrée sur un fameux World Premiere. L’honneur d’ouvrir le bal appartient au studio Build A Rocket Boy, qui vient nous présenter, par la voix de son producteur Leslie Benzies, ancien de chez Rockstar, un jeu intitulé Everywhere.

Everywhere, any sense

L’ancien producteur de GTA IV ou encore de Red Dead Redemption tease, en compagnie de son équipe, un projet encore bien mystérieux. Des courses de voitures off-road, un gameplay TPS, un aspect social, le tout dans une ambiance et des environnements science-fiction du plus bel effet, voilà ce qu’on peut observer d’un premier coup d’œil.

Malheureusement, la confusion est de mise parce qu’on ne dispose que de très peu d’éléments pour savoir de quoi il retourne précisément. Seule l’affirmation du site officiel permet de nous présenter brièvement le concept :

« Everywhere mélange jeu vidéo, aventure, créativité et découverte dans une toute nouvelle expérience de jeu multiverselle qui redéfinit la façon dont les joueurs interagissent entre eux et avec le monde numérique qui les entoure. »

De la même manière, aucun support n’est spécifié bien que l’on imagine le titre débarquer sur toutes les plateformes majeures. Là aussi, la date de sortie répond à un vague 2023. En bref, nous restons en attente d’informations supplémentaires, mais Everywhere se pose comme un titre relativement ambitieux.