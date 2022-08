Accueil » Actualités » The Lords of the Fallen s’annonce en vidéo après une très longue attente

C’est donc plus de huit ans après sa première annonce officielle et des changements de développeurs incessants, que The Lords of the Fallen – anciennement appelé Lords of the Fallen 2 -, s’annonce dans un joli trailer en CGI.

Une suite beaucoup plus grande

Outre ce sympathique trailer en CGI assez viscéral et bougrement jouissif, The Lords of the Fallen ne nous apporte pas plus de précisions sur son gameplay ingame. Cependant, il faut savoir que le titre sera cinq fois plus grand que son ainé, en sus d’être littéralement interconnecté.

Nous demandons donc à voir à quel point le soft sera plus grand, et notez que le titre nous promet des personnages captivants et une narration riche. Qui plus est, si vous pourrez aussi créer votre personnage à votre propre image, de la coopération en ligne jusqu’à deux joueurs sera de la partie, et le titre a visiblement été pensé comme tel. Il faudra aussi s’attendre à retrouver un gameplay plus vif, avec une touche de magie dévastatrice.

En clair, The Lords of the Fallen donne vraiment envie sur le papier. Par contre, le soft n’a toujours pas de date de sortie, mais est prévu pour sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.