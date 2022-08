Sonic Frontiers confirme sa date de sortie

Sonic Frontiers était lui-aussi présent lors de la soirée d’ouverture de la gamescom 2022 avec une nouvelle bande-annonce qui mettait beaucoup plus le jeu en valeur que ces démonstrations précédentes, le tout en confirmant enfin sa date de sortie.

Sonic Frontiers défiera donc bien Kratos

Comme Sega l’avait dévoilé un peu trop tôt aujourd’hui dans une publicité japonaise, le jeu arrivera le 8 novembre 2022 et ne devrait pas être repoussé comme l’éditeur le répète depuis des mois maintenant. Il faut avouer que cette bande-annonce donne beaucoup plus envie que toutes les vidéos précédentes en plus de présenter ce qui semble être l’antagoniste du jeu qui reproche à notre hérisson bleu de mettre en péril son monde.

Et oubliez les plaines verdoyantes vides puisqu’on nous montre ici beaucoup plus de décors différents dont le fameux Green Hill déjà aperçu un peu plus tôt, mais cette fois-ci avec une vue de profil contrairement au Nintendo Direct Mini.

Sonic Frontiers sortira donc le 8 novembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.