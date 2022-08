Accueil » Actualités » The Outlast Trials fait l’objet d’un nouveau trailer de gameplay sanglant et annonce une bêta fermée

On peut dire que le discret The Outlast Trials apprécie tout particulièrement la Gamescom pour faire parler de lui. Au cours de l’édition 2021, on apprenait son report puis, après un long silence, on retrouve le titre de Red Barrels un an après, avec à la clé du gameplay et l’annonce d’une bêta fermée.

Folie à quatre

Au cours de l’Opening Night Live, le studio montréalais nous gratifie d’une nouvelle vidéo où se mêlent gameplay et scènes cinématiques. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le gore et la folie, deux grandes caractéristiques de la licence, répondent pleinement présents dans ce troisième épisode qui, on le rappelle, pourra mettre en scène jusqu’à quatre joueurs simultanément.

L’intrigue prend place durant la Guerre Froide et les personnages joués sont soumis à des expériences physiques et psychiques pour le compte de la Murkoff Corporation. Tout au long de la vidéo, on peut voir la multitude de pièges, de dangers, et d’individus redoutables prêts à vous charcuter au moindre faux pas, au sein du complexe secret où les sujets sont retenus.

Concernant la bêta fermée, on sait qu’elle durera du 28 octobre au 1er novembre, mais les dates et modalités d’inscription sont encore à définir. Et si la sortie de The Outlast Trials est toujours officiellement calée à 2022, l’annonce sonne presque comme une fenêtre de sortie repoussée à 2023.