Moonbreaker : Le studio derrière Subnautica dévoile son nouveau jeu de stratégie

Le studio Unknown Worlds a connu le succès avec Subnautica, l’une des aventures les plus marquantes dans le monde du jeu indépendant de ces dernières années. Etant donné que le public était largement au rendez-vous, le studio a décidé de continuer à étendre sa licence avec Subnautica Below Zero, là encore avec un résultat très réussi. Il était donc temps pour Unknown Worlds de passer à autre chose et de tenter de se diversifier, avec une nouvelle licence dans un univers de science-fiction qui n’attendait que l’Opening Night Live de la Gamescom 2022 pour être dévoilé au monde. On découvre donc ce soir Moonbreaker, qui est effectivement bien différent de Subnautica.

L’amour des figurines peintes à la main, ou à la souris

Fini l’exploration, Moonbreaker nous montre maintenant ce que le studio sait faire dans le genre du jeu de stratégie au tour par tour.

Le titre a demandé 5 ans de développement, mais il arrive enfin à son aboutissement. Si son univers a été pensé par Brandon Sanderson, le jeu possède une influence qu’il ne peut pas nier. Tout laisse à penser que Warhammer a une place importante dans l’inspiration derrière Moonbreaker, et on a pu le voir en détail lors d’une présentation en amont de la Gamescom, réservée à la presse.

On y a donc découvert ce jeu de stratégie où l’on contrôle des figurines, qui sont tout de même dotées de jolies animations. L’équipe a voulu recréer le plus possible la sensation de jouer à un jeu de stratégie physique, avec nos propres unités miniatures, le tout avec un gameplay accessible et un contenu qui va s’étoffer de saison en saison.

Et si l’on dit que Moonbreaker s’inspire largement de Warhammer, c’est dans le soin qu’il accorde à ses figurines. Vous le savez peut-être, mais le plaisir de Warhammer tient aussi dans le fait de peindre ses propres figurines, et le studio a bien pensé à recréer cet aspect en jeu.

On pourra perdre des heures à colorer nos unités in-game avec un outil de personnalisation qui semble être assez poussé, avec beaucoup de teintes et de coloris différents, et où chaque petite partie d’une figurine peut être peint.

Un jeu de stratégie accessible, mais profond

Chaque combat commencera par le choix de votre équipage, avec jusqu’à 10 unités à contrôler. Vous ne démarrerez le combat qu’avec votre Capitaine, avant de pouvoir débloquer l’accès aux autres membres de l’équipage au fil de la partie.

Chaque unité à ses propres spécificités, et l’une des particularités de Moonbreaker, c’est le fait de pouvoir les déplacer plus librement sur le champ de bataille que dans d’autres jeux du genre.

En dehors des matchs contre l’IA et contre des adversaires humains, un mode inspiré par le genre du rogue-like sera présent, avec des combats de plus en plus difficiles.

Quand sortira Moonbreaker ?

Le jeu vise tout d’abord une sortie en accès anticipé pour le 29 septembre prochain sur Steam. On ignore encore combien de temps cet accès anticipé va durer, mais ce n’est que le début pour Moonbreaker.

Unknown Worlds prévoit d’apporter des saisons régulières pour le jeu, avec des cycles de 4 mois. On y découvrir à chaque fois des nouvelles figurines à débloquer et de nouvelles choses à faire. De quoi bien occuper la communauté jusqu’à la sortie de la version complète du jeu.