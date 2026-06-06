Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces ( Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

Vous trouverez ici un résumé complet du Summer Game Fest 2026 de ce vendredi 5 juin, avec toutes les annonces et les vidéos diffusées.

Resident Evil Veronica

Date de sortie : 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam).

Le Summer Game Fest 2026 a débuté avec une annonce au bon accent français. Après de nombreuses rumeurs, Capcom a officiellement levé le voile sur le remake de Resident Evil: Code Veronica. Un long trailer a permis de retrouver Claire Redfield dans cette réinterprétation moderne de l’un des épisodes les plus appréciés de la saga. Fidèle à la formule des précédents remakes de la licence, cette nouvelle version profitera d’une refonte visuelle complète et est attendue courant 2027.

Nouveau jeu Cuphead et Mighty Cuphead Adventure

Date de sortie : TBA

Plateformes : TBA

Studio MDHR a créé la surprise en annonçant le développement d’une suite à Cuphead. Encore très tôt dans sa production, le projet n’a pas montré d’images de gameplay, mais le studio a confirmé que cette nouvelle aventure conservera son identité visuelle entièrement dessinée à la main qui a fait le succès de la licence. Les développeurs en ont également profité pour révéler qu’un spin-off en 8-bits est lui aussi en préparation : Mighty Cuphead Adventure.

Alien Isolation 2

Date de sortie : TBA

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam).

Douze ans après la sortie du premier épisode, Alien: Isolation 2 a enfin été officialisé lors du Summer Game Fest 2026. Développé une nouvelle fois par Creative Assembly, le survival-horror s’est montré à travers un premier trailer particulièrement oppressant. On évoluera dans un nouvel environnement où le célèbre Xénomorphe vous traquera sans relâche. D’après le studio, cette suite conservera les fondations du gameplay qui ont fait le succès du premier opus. Alien: Isolation 2 est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, sans date de sortie annoncée pour le moment.

gen ATLAS

Date de sortie : TBA

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Epic Games Store).

Gen Atlas, le prochain projet de Fumito Ueda (Shadow of the Colossus, Ico…) a montré ses premières images. Connu jusqu’ici sous le nom de code Project Robot, il affiche un premier trailer assez énigmatique. Il met en scène un vaste univers désertique et une imposante créature mécanique. Fidèle à l’approche du studio, le titre semble miser davantage sur l’atmosphère et le mystère que sur des mécaniques de gameplay traditionnelles. On peut ainsi espérer une aventure ambitieuse dans la lignée des précédentes œuvres de Fumito Ueda.

Blood Message

Date de sortie : TBA

Plateformes : Pc et consoles

Déjà aperçu l’année dernière, Blood Message est revenu avec une longue séquence narrative mettant en avant son univers inspiré de la fin de la dynastie Tang. Développé par 24 Entertainment Studio et édité par NetEase Games, ce jeu d’action-aventure à la troisième personne suit le périple d’un homme et de son fils chargés de délivrer un message crucial pour l’avenir de leur pays. Cette nouvelle présentation a également permis de découvrir des combats particulièrement brutaux et spectaculaires. Toujours sans date de sortie, Blood Message est attendu prochainement sur PC et consoles.

Stranger than Heaven

Date de sortie : 15 janvier 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Ryu Ga Gotoku Studio est revenu au Summer Game Fest 2026 avec une nouvelle bande-annonce de Stranger Than Heaven, son intrigant jeu d’action narratif. Cette présentation a surtout permis de confirmer une date de sortie fixée au 15 janvier 2027, tout en dévoilant plusieurs nouvelles séquences de gameplay et d’histoire. Le trailer a également réservé une surprise de taille avec l’apparition du rapeur Tupac. Même si ce dernier n’est malheureusement plus de ce monde, il s’agit du deuxième râpeur américain iconique à être présent dans le jeu avec Snoop Dog. Celui-ci est d’ailleurs monté sur scène pour exprimer son amour des jeux SEGA tout en teasant son prochain projet dans le jeu vidéo : Death Row Games.

Haex

Date : 2027 (en accès anticipé)

: 2027 (en accès anticipé) Plateforme : PC (Steam, Epic Games Store)

Haex est le premier jeu du studio Dead Astronauts. Présenté comme un jeu de survie en vue à la première personne, il vous placera au cœur d’un monde nordique ravagé, à la recherche du reste de votre équipe scientifique disparue après un crash d’hélicoptère. Vous devrez apprendre à gérer votre faim et votre soif, mais aussi votre température, tandis que la collecte d’équipement, voire de graines extraterrestres permettant de modifier votre environnement, devra être mise de côté quand de terribles créatures et machines extraterrestres tenteront de vous exterminer.

Dead by Daylight

Behaviour Interactive a célébré les dix ans de Dead by Daylight avec l’annonce d’un événement spécial diffusé en direct le 14 juin prochain. Le studio en a également profité pour rappeler l’arrivée imminente de Jason Voorhees, baptisé « The Slasher » dans le jeu, dont la sortie est prévue le 16 juin.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Date de sortie : 9 juillet 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Ubisoft est passé en coup de vent pour dévoiler un nouveau trailer pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Le remake ambitieux du jeu de pirate nous dévoile ainsi de nouvelles images accompagnée d’un chant de pirate retravaillé par Wookid, le célèbre « Leave her Johnny ».

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Date de sortie : TBA

Plateformes : TBA

Annoncé il y a quelques années, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin était présent au Summer Game Fest pour donner des nouvelles. Autrefois chapeauté par THQ Nordic, on sait désormais qu’il s’agit du premier titre sous l’égide de Paramount Game Studio. Le titre est désormais développé par PlatinumGames, à qui l’on doit notamment Bayonetta et Ninja Gaiden 4, et s’inspirera de l’arc le plus sombre de la célèbre licence. Si peu de détails ont été partagés pour le moment, cette première présentation promet un jeu d’action ambitieux qui devrait mettre à profit tout le savoir-faire du studio en matière d’action.

Fortnite

Epic Games était aussi au rendez-vous pour présenter les premières images de gameplay de la nouvelle saison de Fortnite (Chapitre 7 Saison 3), « Collecte Effrénée », qui sera lancée plus tard ce 6 juin. Ben Starr, qui incarne le Voyageur, était aussi sur scène pour nous teaser quelque chose d’important pour le lore du jeu à seulement quelques minutes du lancement de l’événement Ultime Rupture qui clôturera la saison 2.

Gundam Rogue Orbit

Date de sortie : 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Bandai Namco a créé la surprise avec l’annonce de Gundam Rogue Orbit, un nouvel épisode qui entend dépoussiérer la célèbre licence de mechas. Délaissant en partie l’esthétique traditionnelle des séries animées, le jeu adopte une direction artistique plus réaliste et met en scène des affrontements contre de gigantesques créatures plutôt que de simples Mobile Suits adverses. Le trailer a également laissé entrevoir un gameplay nerveux centré sur les combats au corps-à-corps, avec un Gundam Helix capable de se déplacer à grande vitesse et de manier une imposante épée. Gundam Rogue Orbit est attendu en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

An Eggstremely Hard Game

Date de sortie : 24 juillet 2026

Plateformes : PC (Steam).

Dans la famille des jeux parfaits pour streamer ou à faire à deux, on demande An Eggstremely Hard Game. Le principe est simple, deux oiseaux doivent emmener un œuf et son nid à destination. L’exécution, elle, est plus compliquée puisqu’il faut surmonter des obstacles et se coordonner pour mener à bien ce périple. Un titre qui promet rires et crises de nerf pour cet été.

Crossfire

Date de sortie : TBA

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Le Summer Game Fest 2026 a également été l’occasion de découvrir Crossfire, le premier projet du studio That’s No Moon (fondé par des anciens de Naughty Dog et Infinity Ward). Réinvention de la célèbre licence de Smilegate, le jeu prend cette fois la forme d’un shooter narratif solo à la troisième personne misant sur l’infiltration, l’action tactique et une narration cinématographique. Il proposera un système de couverture dynamique, conçu pour rendre les affrontements plus naturels et immersifs que dans les jeux du genre traditionnels. Porté par les acteurs Claudia Doumit et Ricky Whittle, Crossfire est actuellement en développement sur PS5, Xbox Series et PC, sans fenêtre de sortie annoncée.

Guild Wars 3

Date de sortie : TBA

Plateformes : TBA

Après des années de rumeurs et d’attente, ArenaNet a profité du Summer Game Fest 2026 pour officialiser l’existence de Guild Wars 3. Le studio a présenté un premier aperçu de son nouveau MMORPG, qui prendra la relève de Guild Wars 2 près de quinze ans après la sortie de ce dernier. Si les détails restent encore limités, les développeurs ont déjà confirmé l’organisation d’une phase de bêta prévue pour l’automne 2027.

Star Wars: Galactic Racer

Date de sortie : 6 octobre 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

Star Wars: Galactic Racer a montré un nouveau trailer consacrée à sa campagne scénarisée. On y suivra l’ascension de Shade, un mystérieux pilote chargé de mettre un terme au règne de Kestar Bool, l’impitoyable champion de la Ligue Galactique. Cette aventure adoptera une structure inspirée des roguelites où chaque choix de course influencera la progression, les récompenses obtenues et les défis à venir. Le trailer a également confirmé le retour des mythiques modules de course de l’univers Star Wars qui pourront être pilotés sur plusieurs planètes et dans différents modes de jeu. Star Wars: Galactic Racer sortira le 6 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

End of Abyss

Date de sortie : 1 octobre 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series et PC (Epic Games Store).

Un des World Premiere de ce Summer Game Fest était End of Abyss, un jeu d’action-aventure teinté d’horreur et de science-fiction développé par Section 9 Interactive. On y incarnera Cel, une technicienne de combat envoyée explorer un immense complexe souterrain frappé par d’étranges perturbations, où rôdent de terrifiantes créatures. Il y aura de l’exploration, des affrontements sous tension et une progression basée sur l’amélioration de l’équipement. Le titre semble également miser sur une structure labyrinthique encourageant les allers-retours pour découvrir de nouveaux secrets. End of Abyss est attendu pour le 1er octobre 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Last Harbor

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC (Steam).

Le studio tinyBuild a annoncé son tout nouveau projet : Last Harbor. Il est présenté comme une aventure de survie coopérative en monde ouvert prenant place au cœur d’un archipel ravagé par une apocalypse zombie. Coincés à bord d’un bateau dans les îles San Juan, le but sera d’explorer les environs, récupérer des ressources, pêcher et affronter aussi bien les morts-vivants que les autres survivants. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais le jeu peut déjà être ajouté à sa liste de souhaits sur Steam.

Virtua Fighter Crossroads

Date de sortie : 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

En plus de Stranger Than Heaven, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio en ont également profité pour montré Virtua Fighter Crossroads. Il marque ainsi le grand retour de l’une des licences les plus emblématiques du jeu de combat. Cette présentation a permis de découvrir plusieurs cinématiques inédites ainsi qu’un premier aperçu du gameplay avec des animations particulièrement travaillées. Le titre entend conserver l’approche technique et réaliste qui a fait la réputation de la série tout en intégrant de nouvelles mécaniques. Virtua Fighter Crossroads est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.

RuneScape: Dragonwilds

Date de sortie : 15 septembre 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Jagex est venu annoncer la sortie définitive de RuneScape: Dragonwilds, son jeu de survie et de craft en monde ouvert. Le titre quittera officiellement sa phase d’accès anticipé le 15 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Soulframe Preludes

Date de sortie : TBA

Plateformes : TBA

Assez peu médiatisé, Warframe est pourtant particulièrement apprécié par sa communauté et profite d’une rare longévité dans le milieu des jeux services. Alors quand les développeurs préparent un nouvel action RPG fantastique, on le suit avec intérêt. Déjà connu depuis un petit moment, Soulframe est venu montrer quelques bribe de gameplay, et s’il n’y a toujours aucun rendez-vous concret, il est vrai qu’il nous tarde de découvrir ses belles promesses

Grounded 2 : version PlayStation et mise à jour

Date de sortie : 11 août 2026 (PS5)

En attendant la grosse conférence Xbox qui se déroulera dans les prochains jours, Obsidian Entertainment et Xbox Game Studios ont fait un petit coucou pour annoncer l’arrivée de Grounded 2 en accès anticipé sur PlayStation 5. Les joueurs de la console de Sony pourront rejoindre l’aventure dès le 11 août 2026, en même temps que la sortie de la mise à jour majeure Into the Abyss.

Mafia: The Old Country

Date : 14 août 2026

: 14 août 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Presque 1 an après sa sortie initiale, 2K et Hangar 13 ont annoncé la première extension narrative de Mafia: The Old Country : « Homme d’honneur ». Cette nouvelle aventure prolongera le parcours d’Enzo Favara à travers deux chapitres inédits et marquera le retour d’un personnage important de la série, Ennio Salieri.

1666 Amsterdam

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store).

Patrice Désilets, le co-créateur de la série Assassin’s Creed, a profité du Summer Game Fest 2026 pour dévoiler 1666 Amsterdam, le nouveau projet de son studio Panache Digital Games. Ce jeu d’action/aventure se déroulera dans une version sombre et fantastique d’Amsterdam au XVIIe siècle. On y incarnera notamment une sorcière capable de manipuler le sang et de contrôler une armée de chats noirs. Une démo du prologue est d’ailleurs déjà disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Saw Genesis

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC (Steam).

La licence Saw fera prochainement son retour dans le jeu vidéo avec Saw: Genesis. Développé par Bloober Team, le titre délaisse toutefois l’approche survival-horror solo des précédentes adaptations pour miser sur une expérience multijoueur asymétrique en 3 contre 1. Cette première présentation a permis d’entrevoir plusieurs pièges emblématiques de l’univers de Jigsaw. Davantage de détails sur le gameplay et la date de sortie seront dévoilés ultérieurement.

Star Wars Zero Company

Date : 27 août 2026

: 27 août 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Le jeu tactique Star Wars Zero Company a enfin donné de ses nouvelles un an après son annonce. Ce titre développé par des vétérans de la saga XCOM nous demandera d’incarner un groupe de mercenaires lors d’une mission périlleuse durant la Guerre des Clones. Chaque choix aura des conséquences ici et vous pourrez personnaliser votre troupe avant de l’envoyer sur de nombreuses planètes dans des escarmouches impitoyables.

The Blood of Dawnwalker

Date de sortie : 3 septembre 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Avec une sortie qui se rapproche, The Blood of Dawnwalker est venu faire bouillir notre sang avec un trailer montrant plus en détail les affrontements, les pouvoirs vampiriques de Coen ainsi que l’influence du cycle jour/nuit sur l’exploration et les différentes approches possibles. Konrad Tomaszkiewicz, directeur du jeu et cofondateur de Rebel Wolves a également précisé que « chaque épisode de la série sera un jeu autonome avec sa propre histoire, sans cliffhangers narratifs, intrigues non résolues ou concepts de voyage dans le temps ».

Among Us Story: On Guard (et une série animée)

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC (Steam).

Le studio Innersloth a présenté son tout nouveau projet baptisé Among Us Story: On Guard. Cette fois, la licence délaisse le multijoueur compétitif pour proposer une aventure narrative solo dans laquelle on incarne le responsable de la sécurité d’un vaisseau spatial. En addition de cette annonce, les 10 premiers épisodes de la série animée sont sortis sur la plateforme Paramount +.

007 First Light

A peine sortie il y a quelques jours, IO Interactive déploi la feuille de route de la première année de contenu de 007 First Light. Le studio prévoit notamment l’ajout de défis tactiques inédits accompagnés de nouvelles améliorations, l’intégration du ray tracing avancé sur PC, ainsi qu’un mode New Game+. On nous tease également une nouvelle mission centrée sur le personnage de Bawma, d’un mode Photo et de plusieurs récompenses communautaires. On nous rappelle aussi qu’une version Nintendo Switch 2 est également prévue.

Aion 2

Date de sortie : septembre 2026

Plateformes : PC (Steam).

On savait déjà qu’Aion 2 préparait sa sortie pour cette année. C’est maintenant acté, le MMORPG sortira courant septembre 2026, soit quasiment 1 an après sa sortie asiatique. Pas encore de date plus précise cependant.

Monster Hunter Wild Ascendance

Date de sortie : 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Teasé il y a quelques mois, Capcom est passé pour dévoiler Ascendance, la première extension majeure de Monster Hunter Wilds. Dans la lignée d’Iceborne pour Monster Hunter World ou de Sunbreak pour Monster Hunter Rise, ce nouveau contenu promet d’enrichir considérablement l’expérience avec de nouvelles zones à explorer et plusieurs monstres inédits. Le trailer a notamment confirmé la présence du légendaire Lao-Shan Lung ainsi que le retour de Kushala Daora. D’après les images, cette extension semble également mettre davantage l’accent sur les affrontements aériens. La sortie de Monster Hunter Wilds: Ascendance est prévue pour 2027.

Swords Of Legends

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC et consoles.

Aurogon Shanghai est venu montrer du gameplay tout neuf pour Swords of Legends, son RPG d’action solo inspiré de la mythologie chinoise. L’extrait s’est notamment attardée sur un affrontement contre Kong Kong Zi, le Maître des Sortilèges. Développé sous Unreal Engine 5, Swords of Legends est attendu sur PC et consoles, sans date de sortie annoncée pour le moment.

Hot Wheels Infinite Rush

Date de sortie : 24 septembre 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam).

La collaboration entre Milestone et Hot Wheels continue puisqu’après plusieurs itérations Unleashed, un nouveau jeu a été annoncé, Hot Wheels Infinite Rush. Cette fois-ci, on part davantage sur un sentiment d’exploration avec un vaste monde que l’on pourra parcourir avec quatre îles distinctes à explorer avec des défis, des secrets à dénicher et des aventures à vivre, seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, en ligne ou en local.

Attack on Titan 3

Date de sortie : 1 juillet 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam).

Le manga L’Attaque des Titans sera de retour dans un troisième jeu piloté par Koei Tecmo, qui se concentrera logiquement sur les événements de la fin du manga. On retrouve le même gameplay, qui propose de tuer des titans à l’aide de notre équipement tridimensionnel.

Clutch

Date de sortie : printemps 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Maverick Games a présenté un nouvel aperçu de Clutch, son ambitieux jeu de course en monde ouvert souvent présenté comme un sérieux concurrent de Forza Horizon. Malheureusement, pas de gameplay ici, le trailer s’est davantage concentrée sur l’univers, les personnages et la dimension narrative du projet qui suivra le parcours de deux frères et sœurs au cœur d’une prestigieuse compétition automobile baptisée R1K. Clutch est attendu au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Chronicles Medieval

Date de sortie : TBA

Plateformes : PC (Steam).

Officialisé justement il y a un an dans un précédent Summer Game Fest, Chronicles Medieval est venu piquer une tête pour donner des nouvelles. Le RPG en monde ouvert à la troisième personne où vous incarnez un commandant d’armée est surtout venu montrer ses combats et son gameplay, mais toujours aucune précision sur sa date de sortie.

Sea of Remnants

Date de sortie : 2026

Plateformes : PlayStation 5, mobiles et PC.

On n’est pas mécontent de revoir le free-to-play Sea of Remnants et sa DA poupée punk, sauf peut-être quand, comme ce soir, il vient nous montrer un trailer presque entièrement musical qui n’apporte pas grand-chose à part montrer un certain talent pour la réalisation.

Palworld

Date de sortie : 10 juillet 2026

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Pocketpair a surpris tout le monde en annonçant dans son nouveau trailer la sortie en version 1.0 de son Pokémon-like, Palworld. Le jeu quittera son accès anticipé le 10 juillet prochain, deux ans et demi après son lancement. Ce sera l’opportunité de découvrir de nouveaux Pals, des régions inédites à explorer mais aussi ce qui semble être une présence hostile.

The Wolf Among Us 2 et The Wolf Among Us Remastered

Date de sortie : 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

Après de longues années de silence et un développement particulièrement mouvementé, The Wolf Among Us 2 a finalement refait surface lors du Summer Game Fest 2026. Telltale Games a dévoilé un nouveau trailer mettant en scène le retour de Bigby Wolf et de plusieurs personnages emblématiques de l’univers de Fables, tout en offrant un aperçu de la direction artistique modernisée du jeu. Le studio a également confirmé une sortie prévue pour 2027. En parallèle, The Wolf Among Us Remastered a été annoncé et permettra aux joueurs de redécouvrir le premier épisode dans une version remise au goût du jour dès la fin d’année 2026.

Stellar Blade: Blood Rain

Date de sortie : TBA

Plateformes : TBA

On n’attendait pas de voir des images aussi tôt mais SHIFT UP a créé la surprise avec Stellar Blade: Blood Rain, le nouvel opus de la licence sud-coréenne. Cette suite poursuivra les événements du premier jeu tout en introduisant une nouvelle protagoniste nommée Evie. Encore en début de développement, le projet a quand même dévoilé quelques séquences de gameplay avec des combats qui semblent plus nerveux. Aucune plateforme ni aucune date n’ont pour le moment été confirmée.

Street Fighter 6 : Personnages de l’année 4 dont Tifa de Final Fantasy VII Remake

Capcom a levé le voile sur les combattants qui rejoindront Street Fighter 6 dans le cadre de sa quatrième année de contenu. La grande surprise de cette annonce est sans conteste l’arrivée de Tifa Lockhart qui deviendra l’un des rares personnages invités de l’histoire de la série. Elle sera accompagnée de trois nouveaux combattants inédits, Yasmine, Arjun et Bosch, qui viendront enrichir le roster dans les prochains mois. Sur scène, Capcom nous a expliqué que le personnage Final Fantasy VII bénéficiera de mécanique unique, à commencer par un système de Materia revisité.

Final Fantasy VII Revelation

Date de sortie : printemps 2027

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store).

Square Enix a conclu en beauté le Summer Game Fest 2026 en dévoilant enfin la dernière partie du remake des aventures de Cloud et sa bande : Final Fantasy VII Revelation. Cette longue présentation a permis de découvrir de nombreuses séquences inédites mettant notamment en avant Vincent Valentine et Cid qui rejoindront cette fois les personnages jouables avec leurs propres styles de combat. Le studio a également confirmé le retour du Hautvent, l’exploration de régions emblématiques comme le Wutai ainsi qu’un système de jobs lié aux tenues des personnages. Prévu pour le printemps 2027, Final Fantasy VII Revelation sortira simultanément sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

On ne va pas bouder notre plaisir, il faut reconnaître que ce Summer Game Fest 2026 s’est révélé particulièrement satisfaisant, aussi bien sur le fond que sur la forme (en dehors de la qualité de la diffusion pour ceux qui l’ont suivi en direct). Aucun blabla superflu ni publicité envahissante, de plus la sélection de jeux s’est montré plutôt équilibrée entre les genres et les world premieres. Il faut aussi bien avouer que le final (fantasy) s’est montré particulièrement généreux en images. N’hésitez pas à nous partager votre ressenti.