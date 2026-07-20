« Ce n’est certainement pas gravé dans le marbre » : Tous les jeux solo Xbox à venir ne seront pas forcément exclusifs selon Matt Booty

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Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, Xbox veut revenir à la stratégie la plus vieille du monde sur des consoles en proposant des exclusivités. Ces deux jeux ne seront pas des exclusivités temporaires, mais permanentes, qui ont pour but de donner envie au public de se pencher sur l’écosystème Xbox, et plus particulièrement ses consoles. Malgré cela, Xbox continuera à sortir des jeux sur d’autres plateformes, et alors que l’on pensait que cela serait réservé aux jeux service, Matt Booty, numéro 2 de Xbox, précise chez GamesRadar que les choses sont un peu plus compliquées que cela (parce que rien n’est jamais simple en ce moment).

Clockwork Revolution // Source : Xbox

Xbox ne veut pas se fermer trop de portes

Difficile d’y voir bien clair depuis un moment dans la stratégie de Xbox, qui change tous les quatre matins et qui n’a pas de plan forcément très limpide à présenter. En témoignent les récents propos de Matt Booty, qui viennent contrebalancer les rapports de Bloomberg qui indiquaient que de plus en plus de jeux solo Xbox à venir deviendraient exclusifs, contrairement aux jeux service. Booty est moins catégorique que cela, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une règle aussi définie que cela :

« Je ne me focaliserais pas spécifiquement sur la question des jeux solo. C’est certes une bonne règle à adopter, mais ce n’est certainement pas gravé dans le marbre. »

Une manière de continuer d’entretenir le flou autour de Fallout 5 et surtout The Elder Scrolls VI, dont l’exclusivité n’est pas encore décidée. Comment déterminer ce qui sera exclusif ou non dans ce cas ? Pour le public, ce sera difficile à dire selon l’aveu de Matthew Ball, mais il promet que Xbox va tenter de rendre cela plus transparent à l’avenir :

« Nous disposons d’un cadre spécial pour ces sélections, qui inclut nos critères d’évaluation. Je suis conscient que cette approche n’est pas évidente pour tous nos joueurs, et nous nous engageons à la rendre plus claire. »

Pour ce qui est de Fable ou encore des autres jeux annoncés sur PS5, les sources mentionnées par l’article précisent qu’il était trop tard pour revenir en arrière ici, puisque les partenariats étaient trop avancés, au même titre que la campagne marketing. Mais à l’avenir, Xbox veut proposer davantage d’exclusivités, ce que Booty voit comme une « récompense » pour celles et ceux qui achètent une Xbox. Ball ajoute :

« Nous devons nous concentrer sur le rôle concret de ces titres. Nous demandons aux joueurs d’investir dans nos consoles. Ces investissements sont bien réels, ils impliquent de vrais choix pour les consommateurs. Dès lors, nous devons donner aux joueurs une raison claire de nous choisir. Et même lorsqu’ils nous ont choisis, nous avons toujours l’obligation de justifier cet achat. »

Une justification qui deviendra forcément nécessaire pour la prochaine génération de consoles, qui proposera sans doute des machines à des prix exorbitants, aussi bien chez Xbox que chez PlayStation.

En interne, la stratégie ne fait pas l’unanimité

Gears of war e day 03 1

Gears of War: E-Day // Source : Xbox

Un retour en arrière qui cause forcément quelques inquiétudes au sein des studios Xbox, qui ressentent une nouvelle pression, surtout depuis les licenciements. Chez The Coalition, Gears of War: E-Day n’a pas le droit à l’échec, mais ce sont surtout les équipes d’InXile qui ne sont pas sereines. L’une des sources au sein de ce dernier a peur que l’exclusivité de Clockwork Revolution place « une cible dans le dos » du studio, tandis qu’un dirigeant tente d’être plus pragmatique :

« Nous savons que les exclusivités console ne sont pas une solution miracle ; personne ne dit cela. Mais notre approche précédente ne fonctionnait pas, donc il fallait visiblement changer quelque chose. Si cette stratégie nous permet de rétablir la confiance avec la communauté Xbox et d’inciter les joueurs à revenir sur la plateforme, alors cela vaut la peine d’essayer. »

Les jeux multijoueur continueront quant à eux d’être sur plusieurs supports, étant donné qu’ils doivent attirer le plus large public possible. Matthew Ball cite ici l’exemple de Call of Duty, sans doute en oubliant que contractuellement, Xbox est de toute façon forcé de sortir les jeux Call of Duty ailleurs en raison des conditions fixées dans le rachat d’Activision-Blizzard. Mais il en sera a priori de même pour Diablo et compagnie.

L’article se conclut en recueillant des témoignages qui s’opposent sur la nouvelle direction de Xbox, avec des personnes en interne qui pensent que ce retour aux exclusivités, bien qu’il soit brutal, est le seul moyen de relancer Xbox en tant que plateforme ; tandis que d’autres estiment que se passer du public Nintendo et PlayStation est une erreur dans la situation actuelle de Xbox. Comprenez : c’est un joyeux bordel qui ne met pas tout le monde d’accord, et l’absence de clarté à ce sujet n’améliore rien. Mais c’est un pari que Xbox va tout de même tenter, coûte que coûte.

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