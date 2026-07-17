Bethesda se dit pleinement au travail sur The Elder Scrolls VI, la priorité numéro une du studio

L’attente n’est cependant pas terminée

Dans une lettre diffusée sur sa page officielle sur les réseaux, et consécutivement à un article de Jason Schreier sur Bloomberg parlant du même sujet, Bethesda a donc fait le point, paragraphe après paragraphe, sur l’état des projets en cours, y compris ceux qui n’étaient pas tout à fait officiels.

L’intérêt du communiqué se trouve donc en partie du côté de l’annonce des remasters de Fallout 3 et Fallout New Vegas. Mais revient aussi sur la table Fallout 5, avec lequel notre The Elder Scrolls VI, qui nous intéresse ici, partage le même moteur, le Creation Engine 3, chose déjà connue :

« Nos équipes développent actuellement The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sur le Creation Engine 3, une plateforme technologique commune que nous élaborons depuis le lancement de Starfield. Elle permet à nos équipes de prendre en charge plusieurs projets simultanément grâce à de nouveaux outils, à un nouveau moteur de rendu et aux systèmes qui définissent nos jeux. »

La suite est quant à elle un poil plus intéressante puisque l’on découvre notamment les chiffres de vente de Skyrim, depuis 2011 et ses innombrables portages et rééditions, tout en nous confirmant la place du sixième épisode dans les plans actuels de Bethesda :

« The Elder Scrolls VI est aujourd’hui notre priorité absolue, avec la majeure partie de l’équipe en train de travailler sur le prochain chapitre de la série. Avec plus de 65 millions d’unités vendues, les joueurs explorent Skyrim encore 15 ans après, mais nous savons que l’attente a été très longue pour sa suite. Le prochain chapitre est en bonne voie. Nous en sommes là où nous avions prévu d’être, l’état du jeu nous plait beaucoup, et nous y jouons tous les jours. »

Tout se passe donc comme prévu non ? Non, bien sûr, mais il faut bien passer à autre chose du côté de Xbox pour recentrer le regard sur autre chose que les licenciements. Et, on le rappelle, c’est une manœuvre encore plus délicate pour un The Elder Scrolls VI annoncé en 2018 et qui n’a strictement rien montré depuis. À cela s’ajoute la perte d’effectif, de savoir-faire et la peur du crunch dans les équipes, pour un projet qui ne sera pas là avant deux ou trois ans, déjà selon Jason Schreier. Bref, TES VI, encore plus que les autres, sera jugé sur pièce.