Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin change de main et sera développé par Platinum Games

Platinum et les Tortues Ninja, partie 2

L’ambiance sombre et le focus sur une plaque d’égout auront sans doute rapidement ravivé la flamme des fans, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est de retour, très brièvement, pour nous annoncer qu’il a trouvé un nouveau développeur tout en passant sous la bannière de Paramount Games Studio.

Avec, ce nouveau titre, ce n’est pourtant pas la première fois que Platinum Games se frotte à la licence des Tortues Ninja. En effet, on se souvient (ou pas, c’est pas grave) de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan. Mais surtout, la dernière fois que l’on a vu le studio japonais à l’œuvre, c’était sur le discuté mais plutôt réussi Ninja Gaiden 4, sans parler de Bayonetta ou NieR Automata. On peut donc se dire que le projet est entre de bonnes mains.

Malheureusement, à part ces courtes images et la confirmation que c’est un « jeu d’action-aventure AAA » sombre et violent évidemment adapté du comics du même nom, c’est tout ce que l’on verra du titre pour ce soir. Notez quand même que le projet tel qu’il était développé sous Black Forest Games et THQ Nordic n’est plus

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sortira sur PC et consoles (très probablement et a minima PS5 et Xbox Series) à une date encore inconnue.