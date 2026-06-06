Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an

Le MMO ne devrait sans doute pas sortir avant 2028

Il faut bien avouer que même la communauté de Guild Wars n’osait presque pas croire à une telle annonce, mais elle est bien réelle. Guild Wars 3 a été dévoilé dans une première vidéo qui ne montre malheureusement rien du jeu en lui-même, étant donné qu’elle est en images de synthèse. C’est parce que le jeu en lui-même est loin d’être prêt, étant donné qu’une bêta aura lieu à l’automne… 2027. Soit dans un sacré bout de temps.

Pour l’instant, on sait donc peu de choses sur le titre (si ce n’est que la vidéo met l’emphase sur les montures). On se contentera du synopsis sur la page Steam pour se faire une première idée du MMO :

« Rejoignez les rangs des gardevaels, gardiens d’Orr, protecteurs des êtres humains et des esprits qui peuplent ce royaume. Levez le voile sur des récits inédits et tissez des liens durables avec les autres joueurs. Explorez librement un monde magique qui regorge d’opportunités d’aventure. Maîtrisez un système de combat unique où combats d’action RPG et optimisation de build typique des jeux Guild Wars se rencontrent. Faites preuve de stratégie dans votre choix de compétences, votre positionnement et vos déplacements. Courez, glissez, sautez et bondissez aux quatre coins d’Orr. Notre système unique vous permet de garder la cadence en passant d’un mode de déplacement à l’autre pour susciter un véritable sentiment de liberté dans cet univers riche en aventures. »

Chose surprenante, il est précisé que Guild Wars 3 sortira aussi sur PS5, en plus du PC. Bref, à partir de maintenant, prenez votre mal en patience, en continuant à jouer au deuxième opus par exemple.