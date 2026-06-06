Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Peu de MMO ont eu la longévité de Guild Wars 2, qui a su résister à l’épreuve du temps et qui a continué de sortir des extensions pour divertir une communauté très fidèle. ArenaNet a cependant senti qu’il était temps de passer à autre chose et a profité du Summer Game Fest pour annoncer le troisième épisode de cette saga.

Guild Wars 3

Le MMO ne devrait sans doute pas sortir avant 2028

Il faut bien avouer que même la communauté de Guild Wars n’osait presque pas croire à une telle annonce, mais elle est bien réelle. Guild Wars 3 a été dévoilé dans une première vidéo qui ne montre malheureusement rien du jeu en lui-même, étant donné qu’elle est en images de synthèse. C’est parce que le jeu en lui-même est loin d’être prêt, étant donné qu’une bêta aura lieu à l’automne… 2027. Soit dans un sacré bout de temps.

Pour l’instant, on sait donc peu de choses sur le titre (si ce n’est que la vidéo met l’emphase sur les montures). On se contentera du synopsis sur la page Steam pour se faire une première idée du MMO :

« Rejoignez les rangs des gardevaels, gardiens d’Orr, protecteurs des êtres humains et des esprits qui peuplent ce royaume. Levez le voile sur des récits inédits et tissez des liens durables avec les autres joueurs. Explorez librement un monde magique qui regorge d’opportunités d’aventure. Maîtrisez un système de combat unique où combats d’action RPG et optimisation de build typique des jeux Guild Wars se rencontrent. Faites preuve de stratégie dans votre choix de compétences, votre positionnement et vos déplacements. Courez, glissez, sautez et bondissez aux quatre coins d’Orr. Notre système unique vous permet de garder la cadence en passant d’un mode de déplacement à l’autre pour susciter un véritable sentiment de liberté dans cet univers riche en aventures. »

Chose surprenante, il est précisé que Guild Wars 3 sortira aussi sur PS5, en plus du PC. Bref, à partir de maintenant, prenez votre mal en patience, en continuant à jouer au deuxième opus par exemple.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus

pc ps5 xbox series
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus

Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest

Haex key art
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix
switch 2
nintendo switch 2
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
pc ps5 xbox series xbox one
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
pc ps5 xbox series
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
pc ps5 xbox series switch 2
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
pc switch ps3 xbox 360
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
pc ps5 xbox series switch 2
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive