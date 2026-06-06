Blood Message sort les armes au Summer Game Fest dans son nouveau trailer d’histoire sanglant

Pour rappel, Blood Message est un jeu d’action-aventure narratif à la troisième personne, développé par 24 Entertainment Studio et édité par NetEase Games. Le jeu prend place durant les dernières années de la dynastie Tang. Une aventure dans laquelle un homme et son fils s’engagent dans un dangereux voyage dans le but de retourner à Chang’an afin de délivrer un message capital pour l’avenir du pays. La séquence d’introduction présentée est définitivement pleine d’action et nous montre l’ambition du studio de se rapprocher de productions comme Ghost of Tsushima par exemple.

Un bon concentré d’hémoglobine

Ce passage était aussi l’occasion pour le studio 24 Entertainment de présenter plus en détail les combats de ce nouveau jeu d’action-aventure, qui semblent brutaux, savamment mis en scène et bien sanglants à souhait. Blood Message ne dispose pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC et consoles (non précisées) prochainement. La presse présente sur place à Los Angeles pourra découvrir la première démo de gameplay dès demain.