Star Wars Zero Company : Histoire, gameplay, combats… voici ce qu’il faut savoir sur le jeu tactique façon XCOM

Chapeauté par des vétérans de l’industrie vidéoludique ayant travaillé autrefois sur les licences XCOM et Civilization chez Firaxis Games, ce titre est attendu fin août prochain sur PC et consoles. Voici un article récapitulant ce qu’il faut savoir à son sujet, le tout garantit sans spoilers majeurs.

La Guerre des Clones vue sous un nouvel angle

Prenant place au crépuscule de la Guerre des Clones, Star Wars Zero Company ne veut pas se contenter d’être une énième production The Clone Wars. Il cherchera donc plutôt à traiter cette période et ce conflit majeur de la saga sous un angle inédit. S’inspirant fortement de la série Andor, du spin-off Rogue One: A Star Wars Story, et du film de 1977 Star Wars – Episode 4: Un Nouvel Espoir, il nous invitera à suivre l’histoire originale de la Compagnie Zéro, principalement sous les traits de son chef et ancien officier de la République Galactique nommé Hawks.

Présentée comme une escouade non conventionnelle composée d’agents et agentes aux profils variés, elle aura pour mission de traquer Kundri Fathom, la mystérieuse tête pensante d’une secte séparatiste appelée la « Spire infinie ». Un périple qui ne s’annonce pas de tout repos puisque, en plus de l’amener à voyager à travers des mondes tels que Vandor, Mapuzo, Bespin, Dantooine, Lothal, ou encore Ryloth, il sera suffisamment dangereux pour provoquer la mort définitive de plusieurs membres du groupe si nous le dirigeons n’importe comment.

Pour information, notre équipe pourra être composée de deux types de personnages. Les prédéfinis seront susceptibles de rejoindre nos rangs à des moments clés de l’aventure. Quant aux personnalisés, nous pourrons les recruter depuis notre QG et serons libres de modifier leur apparence, origines, voix, nom, etc. Et parmi les prédéfinis, six d’entre eux ont déjà révélés leur identité :

Trick, un soldat clone ayant servi dans la Grande armée de la République aux côtés de Hawks ;

Tel-Rea Vokoss, une Padawan déterminée à honorer la mémoire de son défunt Maître Jedi ;

Cly Kullervo, une des dernières survivantes du clan mandalorien Verminoth ;

Luco Bronc, un tireur d’élite à la langue acérée né sur la planète Umbara ;

Jae Mordant, une noble de la maison Mordant de Shu-Torun et baronne de sa citadelle minière sur Luunata ;

et Kabb Castagne, un escroc et ancien boxeur appartenant à l’espèce des Felshi créée spécialement pour ce titre.

Vous l’aurez compris, il devrait y avoir pas mal d’éléments pour nous aider à jouer avec la Compagnie Zéro de nos rêves, sachant que Hawks pourra aussi être modifié comme bon nous semble, même s’il aura droit à son propre background en début de partie. En revanche, nous ignorons si des protagonistes et/ou antagonistes connus de la franchise pourront l’intégrer, que ce soit de façon permanente ou temporaire. Nous pensons à Anakin Skywalker par exemple, étant donné qu’il était apparu dans le trailer diffusé pendant la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2026. Il est fort probable qu’il soit là uniquement pour faire office de simple caméo mais, avec de la chance, il nous épaulera peut-être pendant une mission ou deux.

Quand Star Wars promet de se la jouer XCOM en plus accessible

Côté gameplay, l’équipe derrière rassemblant d’anciens développeurs de la franchise XCOM, Star Wars Zero Company nous proposera une expérience fortement inspirée de la licence de Firaxis Games. Cependant, rassurez-vous, même si vous n’êtes pas habitués aux jeux tactiques au tour par tour, il devrait se montrer un minimum accessible pour le grand public.

Concrètement, la progression s’articulera autour de deux phases : celle de préparation et les combats. Se déroulant en vue à la 3ème personne dans une planque installée sur l’Anneau de Kafrene, la première nous permettra, comme son nom l’indique, de nous préparer aux futures batailles à livrer par le biais de nombreuses activités. Participation à des opérations annexes, déblocage de nouvelles compétences pour nos agents, amélioration de leurs statistiques et des liens entre eux, gestion de l’infirmerie, armurerie et évolution de notre influence à travers la galaxie, recrutement, choix moraux plus ou moins difficiles à prendre… chaque cycle sera l’occasion de renforcer la qualité de notre QG et escouade. Mais attention, nous ne pourrons pas saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous non plus. Il faudra forcément en prioriser certaines à un moment ou à un autre.

Une fois que nous estimerons être prêts pour ce qui nous attend, il sera alors temps de prendre part à la phase de combat. Privilégiant cette fois-ci la vue isométrique, chaque affrontement nous permettra d’agir en premier, avec tous les membres de notre groupe que nous avons pu emmener sur le terrain et dans l’ordre que nous voulons, avant de laisser les PNJ ennemis s’exprimer ensuite. Une boucle qui se poursuivra jusqu’à nous informer de l’accomplissement de nos objectifs ou acter notre défaite.

Plus précisément, pendant chaque tour, nos agents disposeront de trois Points d’Action (abrégés PA in-game) qui leur serviront à se déplacer, attaquer, se mettre en mode Surveillance (l’équivalent du mode Vigilance dans XCOM), utiliser un objet, et/ou activer une compétence. Toutefois, il sera important de les dépenser intelligemment car effectuer une action pourra nous en coûter plusieurs, voire aucun, en fonction de ce que nous souhaiterons faire à l’instant T. De plus, agir sans réfléchir risquera de déboucher sur la mise à terre d’un ou une alliée. Dans ce cas-là, nous aurons un nombre de tours limité pour lui porter assistance mais, si le ou la soigner ne lui infligera qu’une blessure et l’application d’un malus à ses statistiques, trois blessures conduira automatiquement à son décès en difficulté « Normal ».

Heureusement, d’autres mécaniques très utiles seront disponibles pour nous aider à nous sortir des situations les plus désespérées. Outre le système de couverture, infliger des blessures à nos ennemis remplira notre jauge d’Avantage petit à petit et, lorsqu’elle sera pleine, nous aurons les moyens d’activer des capacités particulièrement puissantes. Accorder un PA bonus, demander une frappe de missiles dévastatrice, provoquer les adversaires proches d’un agent spécifique, augmenter temporairement les probabilités de réussites de notre escouade… nous pourrons cumuler jusqu’à dix Points d’Avantage au maximum.

Enfin, c’est également en nous appuyant sur les meilleures synergies possibles entre les différents membres de notre Compagnie Zéro que nous parviendrons à franchir les obstacles présents sur notre chemin. Pour cela, il faudra garder constamment à l’esprit les caractéristiques de chacune de leurs spécialisations, sachant qu’il en existera au moins huit au total :

« Spécialiste de l’assaut », pour les combattants de première ligne excellant dans les offensives à courte et moyenne portée ;

« As de la gâchette », pour les agents qui se montreront plus efficaces en attaquant au blaster ou en frappant rapidement plusieurs cibles à la fois ;

« Colosse », qui sera l’équivalent de la classe « Tank » et désignera donc les personnages coriaces et lourdement armés taillés pour encaisser tout en restant à découvert ;

« Médecin », pour les « Support » ayant vocation à soigner et buffer physiquement et psychologiquement notre équipe sur le terrain ;

« Opportuniste », pour les électrons libres purs et durs ;

« Sentinelles », pour les unités formées aux techniques de reconnaissance et d’embuscade ;

« Sniper » qui, comme son nom l’indique, définira les membres de notre escouade dotés des compétences afin d’éliminer des cibles à longue distance ;

et « Soldat » signifiera qu’un ou une alliée est une sorte de « couteau suisse » sur le plan offensif. Autrement dit, il ou elle se révélera aussi bien utile pour effectuer des assauts au corps à corps qu’à moyenne portée, en lançant une grenade, tirant avec un blaster lourd, ou usant d’un lance-roquettes par exemple.

Une réalisation qui fait autant envie que peur ?

Sur le plan technique, Star Wars Zero Company nous parait bien parti pour nous offrir un rendu visuel fluide et soigné dans l’ensemble. Certes, nous ne nous attendons pas à prendre une claque au lancement mais il faut reconnaître que la production semble avoir bénéficié d’une réalisation à la hauteur de ses ambitions qui, rappelons-le, sont assez élevées avec Respawn Entertainment et Electronic Arts derrière. Honnêtement, que ce soit au niveau des graphismes, de la modélisation des personnages, des animations en combat, ou encore des cinématiques, ça se voit qu’il y a eu du travail dans ce domaine. De plus, l’interface en combat a l’air assez claire et correctement pensée, bien que la lisibilité de certaines informations mériterait d’être encore améliorée avant la sortie.

Et concernant l’optimisation, nous croisons les doigts pour qu’elle soit de bonne facture au lancement. Non pas que nous ayons des doutes mais, au moment d’écrire ces lignes, le site officiel du titre indique tout de même qu’il faudra un PC équipé de 16 Go de RAM pour jouer en 1080p/30 fps, 32 Go de RAM pour profiter de performances en 1440p/60 fps, et que le jeu pèsera 50 Go minimum fin août, ce qui n’est pas rien !

Quand sortira Star Wars Zero Company ?

Star Wars Zero Company sortira le 27 août prochain sur PC via Steam, l’Epic Games Store et EA App, PlayStation 5 et Xbox Series. S’il vous intéresse, notez que deux éditions du jeu tactique au tour par tour sont proposées en précommande :