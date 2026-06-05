Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest

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Parmi les nombreuses annonces faites pendant la conférence du Summer Game Fest ce vendredi soir, on peut y retrouver Haex, le premier jeu du studio Dead Astronauts. Un FPS de survie jouable en solo ou en coopération, dont la bande-annonce de révélation donne le ton. Alors qu’une anomalie a été détectée dans le nord subarctique, une équipe scientifique est envoyée sur place pour enquêter et finit par disparaître mystérieusement après un crash d’hélicoptère. Il en incombera donc désormais à vous de prendre la suite et de trouver ce qu’il est advenu de vos collègues.

Haex key art
Survivrez-vous à l'enfer nordique ? - Haex

Pour cela, vous devrez tout faire pour survivre dans un monde désolé, aussi bien en solo qu’avec un maximum de trois amis en coopération en ligne. Mais il se pourrait bien que vous ne soyez pas si seuls que cela dans cette région nordique sauvage qui semble avoir été ravagée par des espèces extraterrestres et envahie par un brouillard mystérieux…

C’est le nooord !

Le premier jeu de Dead Astronauts (studio fondé en 2024) se présente donc comme un jeu d’action-aventure, de survie et de tir en vue à la première personne au cœur d’un monde ouvert procédural. Chose pas banale, votre monde et vos personnages seront sauvegardés séparément, ce qui fait que vous pourrez tout aussi bien repartir enquêter dans un « nouveau » monde totalement inexploré avec tout votre équipement préalablement débloqué, ou bien même rejoindre une partie hébergée par un ami avec tout votre équipement. Ainsi, chaque monde conservera sa progression, mais chaque personnage aussi.

Cependant, vous vous en doutez, tout cet environnement se révèlera être sauvage et extrêmement hostile, tandis que des créatures et des machines extraterrestres émergeront de la brume envahissant cette nature tout aussi meurtrière qu’elles. Ça, c’est pour l’aspect jeu de tir. En ce qui concerne la partie jeu de survie, vous devrez gérer par vous-même la sensation de froid, de la faim et de la soif, mais aussi la collecte de ressources et la préparation de votre équipement, car à mesure que vous vous enfoncerez dans la brume, plus vos ennemis et le monde dans lequel vous évoluerez seront dangereux.

Il se pourrait même bien que vous tombiez sur des graines extraterrestres, tombées là ou fabriquées par d’autres joueurs et joueuses. Ces graines vous permettront de remodeler certaines parties du monde ouvert, afin d’accéder à de nouveaux chemins et à de nouvelles ressources, à vos risques et périls. Haex sortira en 2027 en accès anticipé sur PC via Steam et Epic Games Store sans plus de précisions pour le moment. Découvrez les autres annonces du Summer Game Fest sur notre site tout au long de la nuit.

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Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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