Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest

Pour cela, vous devrez tout faire pour survivre dans un monde désolé, aussi bien en solo qu’avec un maximum de trois amis en coopération en ligne. Mais il se pourrait bien que vous ne soyez pas si seuls que cela dans cette région nordique sauvage qui semble avoir été ravagée par des espèces extraterrestres et envahie par un brouillard mystérieux…

C’est le nooord !

Le premier jeu de Dead Astronauts (studio fondé en 2024) se présente donc comme un jeu d’action-aventure, de survie et de tir en vue à la première personne au cœur d’un monde ouvert procédural. Chose pas banale, votre monde et vos personnages seront sauvegardés séparément, ce qui fait que vous pourrez tout aussi bien repartir enquêter dans un « nouveau » monde totalement inexploré avec tout votre équipement préalablement débloqué, ou bien même rejoindre une partie hébergée par un ami avec tout votre équipement. Ainsi, chaque monde conservera sa progression, mais chaque personnage aussi.

Cependant, vous vous en doutez, tout cet environnement se révèlera être sauvage et extrêmement hostile, tandis que des créatures et des machines extraterrestres émergeront de la brume envahissant cette nature tout aussi meurtrière qu’elles. Ça, c’est pour l’aspect jeu de tir. En ce qui concerne la partie jeu de survie, vous devrez gérer par vous-même la sensation de froid, de la faim et de la soif, mais aussi la collecte de ressources et la préparation de votre équipement, car à mesure que vous vous enfoncerez dans la brume, plus vos ennemis et le monde dans lequel vous évoluerez seront dangereux.

Il se pourrait même bien que vous tombiez sur des graines extraterrestres, tombées là ou fabriquées par d’autres joueurs et joueuses. Ces graines vous permettront de remodeler certaines parties du monde ouvert, afin d’accéder à de nouveaux chemins et à de nouvelles ressources, à vos risques et périls. Haex sortira en 2027 en accès anticipé sur PC via Steam et Epic Games Store sans plus de précisions pour le moment. Découvrez les autres annonces du Summer Game Fest sur notre site tout au long de la nuit.