Assassin’s Creed Black Flag Resynced fête ses 3 millions de ventes pendant qu’Ubisoft promet un mode New Game +

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Chez Ubisoft Barcelone, les personnes dont l’emploi est menacé sont dans la rue pour tenter de défendre leurs droits pendant qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, jeu qu’ils ont aidé à façonner, cartonne. C’est là toute l’hypocrisie de l’industrie et d’un Ubisoft qui continue sa restructuration coûte que coûte, quand bien même il nous montre chaque jour que son dernier jeu est un grand succès.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced // Source : Ubisoft

Une mise à jour gratuite devrait bientôt être proposée

L’éditeur français est si fier d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced qu’il continue à parler de ventes, au lieu de nombre de joueuses et de joueurs (grâce à l’abonnement Ubisoft+), contrairement aux précédents épisodes. Après avoir assuré plus de 2 millions de ventes en 24 heures, le bon bouche-à-oreille auprès du public a permis d’attirer 1 million de matelots supplémentaires, pour un total de 3 millions de ventes. Un bien bel exploit pour un titre qui n’est pas si inédit que cela.

Dans la foulée, Ubisoft s’est empressé de répondre à une demande de la communauté en promettant qu’un New Game + était bel et bien dans les tuyaux. L’éditeur ne donne pas encore de date, mais on suppose que ce mode arrivera relativement bientôt :

« Yo Ho Ho ! Plus de 3 millions d’exemplaires vendus à travers les mers… Un grand merci à vous tous pour avoir joué et partagé de grandes histoires sur vos aventures dans les Caraïbes. On dirait qu’on va devoir continuer les aventures avec le New Game+ plus tard, les amis. »

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.

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Jaquette d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Date de sortie : 09/07/2026

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