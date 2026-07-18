Assassin’s Creed Black Flag Resynced fête ses 3 millions de ventes pendant qu’Ubisoft promet un mode New Game +

Une mise à jour gratuite devrait bientôt être proposée

L’éditeur français est si fier d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced qu’il continue à parler de ventes, au lieu de nombre de joueuses et de joueurs (grâce à l’abonnement Ubisoft+), contrairement aux précédents épisodes. Après avoir assuré plus de 2 millions de ventes en 24 heures, le bon bouche-à-oreille auprès du public a permis d’attirer 1 million de matelots supplémentaires, pour un total de 3 millions de ventes. Un bien bel exploit pour un titre qui n’est pas si inédit que cela.

Dans la foulée, Ubisoft s’est empressé de répondre à une demande de la communauté en promettant qu’un New Game + était bel et bien dans les tuyaux. L’éditeur ne donne pas encore de date, mais on suppose que ce mode arrivera relativement bientôt :

« Yo Ho Ho ! Plus de 3 millions d’exemplaires vendus à travers les mers… Un grand merci à vous tous pour avoir joué et partagé de grandes histoires sur vos aventures dans les Caraïbes. On dirait qu’on va devoir continuer les aventures avec le New Game+ plus tard, les amis. »

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.