Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine

Mes faux pas me collent à la peau…

Mais avant de s’attarder à nouveau sur le gameplay de Marvel’s Wolverine, PlayStation dévoile dans un premier temps le spot publicitaire que vous verrez prochainement soit sur grand écran au cinéma, soit chez vous en allumant la télévision. ce qui explique l’absence de gerbes de sang ici, alors que les autres vidéos du jeu n’ont jamais vraiment lésiné sur le sujet.

C’est donc un peu trop propret, mais à l’image des spots des jeux Marvel’s Spider-Man, cela reste bien mis en scène tout en donnant un aperçu des personnages principaux. On y voit notamment un Sabertooth qui est encore un allié de Wolverine ici, contrairement à une Lady Deathstrike qui veut prouver à Logan qu’elle a de meilleures griffes que lui, pendant que La Main se rue sur le super-héros. Ah non pardon, Wolverine ne veut surtout pas qu’on le nomme de cette façon, d’où le titre du spot « Ain’t No Hero » (« Je ne suis pas un héros »).

Marvel’s Wolverine est attendu en exclusivité (et avec une version physique) sur PS5 dès le 15 septembre.