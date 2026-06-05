Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin

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Geoff Keighley avait teasé la présentation des premières images de gameplay de la nouvelle saison de Fortnite pendant la conférence du Summer Game Fest. Ben Starr était effectivement sur scène pour nous présenter les premières informations concernant « Collecte Effrénée », qui sera lancée dans la matinée de ce samedi 6 juin. L’acteur, qui prête désormais sa voix au Voyageur, nous a également rappelé le rendez-vous de ce soir, à savoir l’événement de fin de saison « Ultime Rupture », qui sera en direct du jeu dès 1 h du matin.

Fortnite
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Collecte Effrénée

Starr à domicile

L’occasion d’apercevoir les nouvelles armes mais aussi l’instabilité du Point Zéro, tandis que les Esprits feront leur grand retour avec un rôle bien plus prépondérant qu’avant. On vous propose de revoir ce trailer avant de vous lancer dans cette nouvelle saison.

Un autre détail aura attiré l’œil des internautes, avec la présence d’un pin ressemblant au logo de Oathbound et donc potentiellement de Geno, dont nous n’avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Reste à savoir ce que l’événement et le lancement de la nouvelle saison nous proposeront comme lore narratif. Fortnite est disponible sur tous les supports. Ne manquez pas notre suivi de la nouvelle saison dès ce 6 juin dans la journée.

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Date de sortie : 25/07/2017

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