Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin

Starr à domicile

L’occasion d’apercevoir les nouvelles armes mais aussi l’instabilité du Point Zéro, tandis que les Esprits feront leur grand retour avec un rôle bien plus prépondérant qu’avant. On vous propose de revoir ce trailer avant de vous lancer dans cette nouvelle saison.

FORTNITE CHAPTER 7 SEASON 3: RUNNERS GAMEPLAY TRAILER pic.twitter.com/j6JbDd15fW — FNBRintel (@FNBRintel) June 5, 2026

Un autre détail aura attiré l’œil des internautes, avec la présence d’un pin ressemblant au logo de Oathbound et donc potentiellement de Geno, dont nous n’avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Reste à savoir ce que l’événement et le lancement de la nouvelle saison nous proposeront comme lore narratif. Fortnite est disponible sur tous les supports. Ne manquez pas notre suivi de la nouvelle saison dès ce 6 juin dans la journée.