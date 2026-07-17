Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir

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Juste avant sa sortie, Marvel Tokon sera jouable pendant une brève période afin de vous laisser décider s’il mérite l’achat ou non. Une bêta sera bientôt accessible sur PC et PlayStation 5, et PlayStation a levé le voile sur son contenu.

Marvel Tokon // Source : Sony

Quand la bêta de Marvel Tokon aura lieu ?

Cette bêta de Marvel Tokon ne sera donc accessible que sur trois jours, aussi bien sur PS5 que sur Steam et même l’Epic Games Store. Elle aura donc lieu du 24 juillet à 9 heures du matin jusqu’au 27 juillet à la même heure.

Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire : il suffira de télécharger le client de la bêta le moment venu. Vous n’aurez pas non plus besoin d’un abonnement PlayStation Plus, mais un compte PlayStation sera demandé sur PC.

Le contenu de la bêta de Marvel Tokon

La bêta du jeu vous donnera accès aux matchs en ligne afin de vous mesurer au monde entier, avec des matchs classés et la présence d’un lobby public où vous pourrez personnaliser votre avatar.

Vous aurez également accès au mode local pour enchaîner les combats en solo ou contre vos amis à la maison, ainsi qu’au mode entraînement pour bien comprendre les bases du jeu. Même le mode Episode scénarisé sera jouable avec les trois premiers chapitres du groupe des Incroyables Gardiens, mené par Spider-Man. De plus, 6 arènes seront proposées :

  • New York (jour)
  • New York (nuit)
  • Terre sauvage
  • Institut Xavier
  • Knowhere
  • Wakanda

La liste des personnages jouables

Marvel tokon magneto 4

Marvel Tokon // Source : Sony

Contrairement au jeu de base qui proposera 20 personnages jouables dispersés dans 5 équipes différentes, il faudra ici se contenter d’une quinzaine de combattants, à savoir :

Redoutables Avengers

  • Captain America
  • Iron Man
  • Black Panther

Inébranlables X-Men

  • Tornade
  • Magik
  • Wolverine
  • Danger

Incroyables Gardiens

  • Spider-Man
  • Miss Marvel
  • Star-Lord
  • Peni Parker

Samouraïs déchaînés

  • Ghost Rider
  • Blade

Chevaliers de Fatalis

  • Docteur Fatalis
  • Magnéto

Marvel Tokon sera disponible dans sa version complète dès le 6 août prochain sur PC et PS5.

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