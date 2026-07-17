Mirage : Miracle Quest diffuse un nouveau trailer coloré et donne rendez-vous pour son Kickstarter

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Le Kickstarter est une étape ô combien importante pour les petites structures souhaitant se donner les moyens de ses ambitions tout en fédérant et renforçant une communauté. Le rendu final d’un jeu dépend même parfois essentiellement de la réussite du financement participatif. Pour Mirage : Miracle Quest, RPG au tour par tour inspiré des Magical Girls, Toe Bean Club se lancera à la rentrée dans ce grand bain, avec comme objectif de récolter un maximum de fonds pour implémenter ce que le studio a en tête. Un nouveau trailer a aussi été publié pour condenser en quelques images la proposition du titre.

Mirage : Miracle Quest // Source : Toe Bean Club

Le financement participatif se lance en septembre

On a toutes et tous besoin d’un peu de couleur dans nos vies et Mirage : Miracle Quest a su montrer à plusieurs reprises qu’il sera capable d’y remédier avec son voyage pittoresque, en plus de fournir un système de jeu entre RPG tour par tour et deckbuilding qui s’annonce solide.

Une recette que l’on a pu voir abordée au cours d’un gameplay commenté ainsi que dans le cadre d’une interview maison, tous deux diffusés fin mai. Et aujourd’hui, un nouveau trailer vient souligner un nouveau pas franchi pour le développement du jeu.

Le trailer n’apprendra pas grand-chose à celles et ceux qui suivent le projet depuis son annonce ou à l’occasion de son apparition au dernier AG French Direct. Cependant, il a le mérite de reprendre tous les éléments à retrouver à l’intérieur du jeu, en 1 minute chrono, ce qui est donc parfait si vous êtes passé à côté.

Mais, comme on l’a dit, ce trailer s’accompagne d’une nouvelle importante pour Toe Bean Club : le financement participatif du jeu a désormais une fenêtre de lancement, et ça se passera au mois de septembre. La page Kickstarter est en ligne avec, comme d’habitude, la possibilité d’être notifié lorsque le financement démarrera.

Mirage : Miracle Quest arrivera à une date inconnue sur PC et consoles. On rappelle qu’une démo est toujours disponible pour tâter ce mélange entre univers des Magical Girls et RPG au tour par tour.

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Jaquette de Mirage : Miracle Quest
Mirage : Miracle Quest
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Date de sortie : N/C

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