Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 juillet (Splatoon Raiders, Avatar Legends, Fading Echo…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, vous aurez droit à un nouvel épisode de la série Splatoon qui est un peu particulier dans la mesure où il se concentre davantage sur la dimension solo. Vous pourrez également vous mettre sur la tronche avec vos amis grâce à Avatar Legends, jeu de combat dans l’univers d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, ou bien vous replonger dans de vieux souvenirs avec la sortie du portage Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 Remaster.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

20 juillet

21 juillet

22 juillet

23 juillet

24 juillet