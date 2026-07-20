Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 juillet (Splatoon Raiders, Avatar Legends, Fading Echo…)
Pas de repos pour l’industrie durant l’été. On a droit à un mois de juillet un peu moins calme que d’habitude cette année, avec des sorties jeux vidéo à ne pas manquer durant tout ce mois, mais particulièrement cette semaine, avec une exclusivité Nintendo et bien d’autres joyeusetés à découvrir.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, vous aurez droit à un nouvel épisode de la série Splatoon qui est un peu particulier dans la mesure où il se concentre davantage sur la dimension solo. Vous pourrez également vous mettre sur la tronche avec vos amis grâce à Avatar Legends, jeu de combat dans l’univers d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, ou bien vous replonger dans de vieux souvenirs avec la sortie du portage Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 Remaster.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
20 juillet
21 juillet
- Fading Echo (PC)
- Dive or Die: Children of Rain (PC)
- The Planet Crafter (PS5, Xbox Series)
22 juillet
- Tears of Metal (PC)
- Lost in Tandem (PC)
- Lifted (PC)
23 juillet
- Splatoon Raiders (Switch 2)
- Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Disgaea Mayhem (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Switch 2)
- DragonSword: Awakening (PC)
- Helix: Descent N Ascent (PC, Switch)