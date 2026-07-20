Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 juillet (Splatoon Raiders, Avatar Legends, Fading Echo…)

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Pas de repos pour l’industrie durant l’été. On a droit à un mois de juillet un peu moins calme que d’habitude cette année, avec des sorties jeux vidéo à ne pas manquer durant tout ce mois, mais particulièrement cette semaine, avec une exclusivité Nintendo et bien d’autres joyeusetés à découvrir.

Splatoon Raiders // Source : Nintendo

Les sorties de la semaine

Cette semaine, vous aurez droit à un nouvel épisode de la série Splatoon qui est un peu particulier dans la mesure où il se concentre davantage sur la dimension solo. Vous pourrez également vous mettre sur la tronche avec vos amis grâce à Avatar Legends, jeu de combat dans l’univers d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, ou bien vous replonger dans de vieux souvenirs avec la sortie du portage Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 Remaster.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

20 juillet

21 juillet

22 juillet

23 juillet

24 juillet

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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