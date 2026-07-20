Square Enix célèbre les 25 ans de Final Fantasy X avec un hommage vidéo qui ravive des souvenirs

Un RPG qui a marqué son temps ainsi que la saga

Sorti le 19 juillet 2001 sur PS2, Final Fantasy X a déjà 25 ans, de quoi donner un sacré coup de vieux à pas mal d’entre nous. Un épisode qui est resté ancré dans les mémoires grâce à son gameplay, son génial Sphérier, ses personnages mémorables, son histoire d’amour iconique, son Blitzball, le rire de Tidus et bien d’autres choses. Au Japon, il est même considéré comme le RPG le plus triste jamais sorti. La nostalgie parle beaucoup ici, même s’il est vrai qu’il a pour lui une mélancolie qui lui est assez propre.

Pour le moment, Square Enix n’a eu envie de marquer le coup qu’avec une vidéo qui rend hommage au voyage parcouru par Yuna et compagnie, ce qui fera sans doute remonter pas mal de souvenirs en vous.

Aucune célébration spéciale n’est annoncée pour le moment, et on peut imaginer que seule la version Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster viendra rythmer un tant soit peu cet anniversaire. Cette version sortira le 23 juillet prochain et ne proposera pas de mise à niveau depuis la version Switch. Elle ne permettra même pas le transfert de sauvegarde. C’est dire le cadeau.