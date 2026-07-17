Bethesda a vendu plus de 65 millions d’exemplaires de Skyrim depuis sa sortie

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Dans un grand numéro d’illusionniste, Bethesda a voulu faire en sorte que l’on oublie les licenciements chez Xbox en nous agitant sous le nez Fallout 5 et des remasters pour Fallout 3 et New Vegas. Nul doute que pour une partie du public, cela suffira. En marge de ces annonces, l’éditeur a également fait le point sur certains chiffres de ventes concernant deux de ses jeux les plus populaires.

Skyrim Third
The Elder Scrolls V: Skyrim // Source : Bethesda

Skyrim et Fallout 4 atteignent les 100 millions à eux deux

On doit bien avouer avoir eu une goutte de sueur en voyant le nom de Skyrim dans la lettre diffusée par Todd Howard, tant on s’attendait à ce que Bethesda ait l’audace d’annoncer un autre portage pour le RPG. Ce n’est heureusement pas le cas (car ça suffit), puisque l’éditeur a simplement voulu faire un point sur les ventes du jeu. On apprend donc que The Elder Scrolls V: Skyrim dépasse aujourd’hui les 65 millions d’exemplaires vendus, toutes plateformes confondues (et ça en fait).

Un chiffre évidemment colossal, mais on ne s’attendait pas à ce que Skyrim se retrouve à seulement talonner The Witcher 3, sorti bien plus tard et sur moins de machines, et qui affiche lui aussi 65 millions de ventes. Cela en dit plus sur l’anomalie du jeu de CD Projekt Red que sur les performances tout de même incroyables de Skyrim.

Howard précise dans le même temps que Fallout 4 a quant à lui été vendu à 35 millions d’exemplaires depuis son lancement. Là encore, une performance plus que remarquable qui rend l’absence depuis une décennie de vrai nouvel épisode solo encore plus curieuse, même si cela changera prochainement.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Elder Scrolls V : Skyrim
The Elder Scrolls V : Skyrim
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one ps3 xbox 360

Date de sortie : 11/11/2011

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2

switch 2
Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2

Oblivion Remastered : un ex-développeur explique pourquoi les temps de chargement restent omniprésents chez Bethesda

pc ps5 xbox series
Oblivion Remastered : un ex-développeur explique pourquoi les temps de chargement restent omniprésents chez Bethesda

Skyrim est de retour avec une réédition de la bande-son sur vinyles dorés

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one ps3 xbox 360
Skyrim est de retour avec une réédition de la bande-son sur vinyles dorés

Selon Todd Howard, Fallout 5 sortira après The Elder Scrolls VI

pc ps4 xbox one
Fallout Switch
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Bethesda se dit pleinement au travail sur The Elder Scrolls VI, la priorité numéro une du studio
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas
Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas
ios android
Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme
pc ps5 xbox series
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme
Mirage : Miracle Quest diffuse un nouveau trailer coloré et donne rendez-vous pour son Kickstarter
pc
Mirage : Miracle Quest diffuse un nouveau trailer coloré et donne rendez-vous pour son Kickstarter
Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
pc ps5
Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
ps5
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
pc ps5 xbox series
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
pc ps5 xbox series switch 2
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
ios android
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online) perd encore une fois son PDG et d’autres vétérans suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
TESO : Summerset
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
pc ps5 xbox series switch 2
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
pc ps5 switch ps4
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
switch 2
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin