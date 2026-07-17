Bethesda a vendu plus de 65 millions d’exemplaires de Skyrim depuis sa sortie

Skyrim et Fallout 4 atteignent les 100 millions à eux deux

On doit bien avouer avoir eu une goutte de sueur en voyant le nom de Skyrim dans la lettre diffusée par Todd Howard, tant on s’attendait à ce que Bethesda ait l’audace d’annoncer un autre portage pour le RPG. Ce n’est heureusement pas le cas (car ça suffit), puisque l’éditeur a simplement voulu faire un point sur les ventes du jeu. On apprend donc que The Elder Scrolls V: Skyrim dépasse aujourd’hui les 65 millions d’exemplaires vendus, toutes plateformes confondues (et ça en fait).

Un chiffre évidemment colossal, mais on ne s’attendait pas à ce que Skyrim se retrouve à seulement talonner The Witcher 3, sorti bien plus tard et sur moins de machines, et qui affiche lui aussi 65 millions de ventes. Cela en dit plus sur l’anomalie du jeu de CD Projekt Red que sur les performances tout de même incroyables de Skyrim.

Howard précise dans le même temps que Fallout 4 a quant à lui été vendu à 35 millions d’exemplaires depuis son lancement. Là encore, une performance plus que remarquable qui rend l’absence depuis une décennie de vrai nouvel épisode solo encore plus curieuse, même si cela changera prochainement.