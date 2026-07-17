EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Summer Stars

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EA Sports FC 26 nous propose l’évènement Summer Stars. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Ea sports fc 26 summer stars affiche // Source : EA Sports

Promotion Summer Stars !

Après l’équipe Phenoms, EA Sports FC 26 nous propose un nouvel évènement intitulé Summer Stars, appelé Stars de l’été en français. La promotion met à l’honneur les joueurs qui marquent et ont marqué la Coupe du Monde de Football 2026, aussi bien ceux qui ont été d’une régularité à toute épreuve que ceux qui ont fait gagner leur équipe nationale par des actions magiques.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Mbappé (98), Bellingham (98), Haaland (98), Kane (98), Messi (98), Dembélé (98), Vinicius (98), Salah (98), Saibari (97), Odegaard (97), Cubarsi (97), Xhaka (97), Laporte (97), Upamecano (96), Wissa (96), Vozinha (96), Manzambi (95) ou encore Eustaquio (95).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Date de sortie : 26/09/2025

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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