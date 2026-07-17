EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Summer Stars

Promotion Summer Stars !

Après l’équipe Phenoms, EA Sports FC 26 nous propose un nouvel évènement intitulé Summer Stars, appelé Stars de l’été en français. La promotion met à l’honneur les joueurs qui marquent et ont marqué la Coupe du Monde de Football 2026, aussi bien ceux qui ont été d’une régularité à toute épreuve que ceux qui ont fait gagner leur équipe nationale par des actions magiques.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Mbappé (98), Bellingham (98), Haaland (98), Kane (98), Messi (98), Dembélé (98), Vinicius (98), Salah (98), Saibari (97), Odegaard (97), Cubarsi (97), Xhaka (97), Laporte (97), Upamecano (96), Wissa (96), Vozinha (96), Manzambi (95) ou encore Eustaquio (95).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.