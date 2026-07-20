Le RTS Game of Thrones: War for Westeros prend un peu de retard et ne sortira pas cette année

Rassurez-vous, il ne prend pas autant de retard que Winds of Winter

Pour donner vie à Game of Thrones: War for Westeros, son studio aura besoin d’un peu plus de temps. C’est ce qu’il annonce dans son dernier billet de blog, en indiquant que Game of Thrones: War for Westeros ne sortira qu’au début de l’année 2027, au lieu de cette année :

« War for Westeros sortira désormais début 2027. Nous nous consacrons toujours à proposer un jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans l’univers de Westeros qui soit à la hauteur des attentes des joueurs de STR et des fans de Game of Thrones. Cette décision nous donne le temps nécessaire pour poursuivre le développement du jeu et garantir sa qualité optimale. Merci de votre patience et de votre soutien indéfectible. Nous savons que l’attente a été longue et nous vous en sommes profondément reconnaissants. »

Ce n’est donc pas cette année que vous dirigerez vos troupes avec Jon Snow ou avec l’un des Lannister, mais ce n’est que partie remise. On imagine qu’avec la diffusion de House of the Dragon, sortir le jeu dans les prochaines semaines aurait été idéal, mais mieux vaut éviter de s’engouffrer dans le bouchon de cette fin d’année, surtout avec un jeu qui n’est pas totalement terminé.