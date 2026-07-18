Zero Parades: For Dead Spies ne s’est pas bien vendu, c’est pourquoi le studio ZA/UM met à la porte 32 personnes

Un studio encore une fois dans la tourmente

Depuis sa sortie, on a peu entendu parler de Zero Parades: For Dead Spies, et on comprend aujourd’hui un peu mieux pourquoi. Selon ZA/UM, le jeu est un échec commercial qui ne s’est pas vendu autant qu’espéré. Sorti en mai dernier sur PC (sans localisation française) et dans l’attente d’une version PS5 qui se fait désirer (aucune date n’a été annoncée), le jeu n’a pas trouvé son public, et c’est pour cela que la direction du studio annonce le licenciement de 32 personnes :

« Si Zero Parades: For Dead Spies a connu un succès auprès de la critique, ses performances commerciales ne nous permettent pas de continuer nos opérations en gardant le même effectif. Nous avons notifié des licenciements ou des avis de risque de licenciement affectant jusqu’à 32 de nos collègues à travers tous les départements du studio ZA/UM. […] Cela change la structure de ZA/UM, mais pas son but. Nos standards restent inchangés : nous persisterons. »

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet de Zero Parades: For Dead Spies.