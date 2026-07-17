Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas

Un cinquième épisode qui se précise

On a vu plus grandiose pour ce genre d’annonces, mais Xbox est aujourd’hui tellement acculé qu’il préfère tout balancer dans un communiqué de presse pour tenter d’endiguer toutes les discussions autour des licenciements.

Alors il agite un beau trousseau de clés devant nous en confirmant une nouvelle fois l’existence de Fallout 5, qui est en préproduction sur le moteur Creation Engine 3, qui est le même que celui utilisé pour The Elder Scrolls VI. C’est plus ou moins l’une des premières fois où Todd Howard mentionne explicitement Fallout 5 par ce nom. Il reconnait cependant qu’il s’agit là d’un projet à long terme, et puisque le jeu est encore en préproduction, cela va prendre des années avant qu’il n’arrive à son terme. Il précise que les choses devraient néanmoins aller plus rapidement maintenant que l’équipe est habituée au moteur :

« Nos équipes développent actuellement The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sur le Creation Engine 3, une plateforme technologique commune que nous élaborons depuis le lancement de Starfield. Elle permet à nos équipes de prendre en charge plusieurs projets simultanément grâce à de nouveaux outils, à un nouveau moteur de rendu et aux systèmes qui définissent nos jeux. »

L’attente sera tout de même longue, mais la saga a d’autres projets dans les cartons.

Deux remasters en route

Fallout 76 est toujours vivant évidemment, et Todd Howard précise que l’extension à venir sera très importante puisque « Raven Rock » est conçue comme une préquelle de Fallout 3. En parlant de ce dernier, Howard confirme sans détour qu’un remaster de Fallout 3 est déjà en développement. Il en est de même pour Fallout New Vegas :

« Nous savons également que de nombreux joueurs souhaitent redécouvrir les précédents opus de Fallout. Bien que nous n’annoncions aucune date aujourd’hui, nous travaillons sur des versions remastérisées de Fallout 3 et de Fallout: New Vegas. »

Pas de grande surprise ici, il s’agissait là de deux projets victimes de nombreuses rumeurs depuis pas mal d’années. On imagine que la nouvelle direction veut accélérer les choses de ce côté-là, surtout avec la série Fallout sur Amazon qui continue de cartonner.

Un jeu Fallout par Obsidian

Et ça ne s’arrête pas là. Dans sa lettre, Todd Howard confirme la récente enquête de Jason Schreier en indiquant qu’Obsidian travaille bien sur un nouveau jeu Fallout. Il ne s’agit donc ni du remaster de New Vegas, ni de Fallout 5, mais d’un autre projet à part entière :

« Les Terres désolées continuent de s’étendre alors que nous faisons à nouveau équipe avec nos amis de longue date d’Obsidian Entertainment. Nous sommes heureux de confirmer qu’ils collaborent avec nous sur un nouveau projet Fallout. Nous aurons plus d’informations à communiquer à l’avenir. »

Chez Bloomberg, Howard précise que le « timing était idéal » pour une telle collaboration, ce qui est tout de même une drôle de chose à dire lorsque l’on sait qu’Obsidian vient de perdre un quart de ses effectifs. S’il nous dit tout cela aujourd’hui, cv’est soi-disant pour que le public comprenne un peu mieux pourquoi les choses prennent autant de temps :

« Nous sommes conscients que nous devons trouver le moyen d’en dire un peu plus pour que nos fans comprennent ce que nous faisons et pourquoi, tout en préservant ce moment où l’on découvre vraiment le jeu au moment de lancer la partie. »

Évidemment, il ne dira pas que tout cela ressemble à du damage control après les licenciements, mais la naïveté a ses limites. Pour ce qui est du futur de la saga Fallout, il mentionne directement le trentième anniversaire de la série qui aura lieu en 2027, donc tout cela devrait se préciser dès l’année prochaine.