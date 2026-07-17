Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas

0

Xbox lance l’opération diversion chez Bethesda. Alors que les studios ZeniMax ont été les principales victimes du reset de Xbox, il fallait bien contrebalancer les mauvaises nouvelles par des annonces un peu plus vendeuses, qui tenteront comme elles peuvent de masquer tout ce foutoir. C’est pourquoi Todd Howard annonce sans tambour ni trompette que Fallout 5 avance, et que des remasters sont prévus pour la saga.

Fallout New Vegas // Source : Bethesda

Un cinquième épisode qui se précise

On a vu plus grandiose pour ce genre d’annonces, mais Xbox est aujourd’hui tellement acculé qu’il préfère tout balancer dans un communiqué de presse pour tenter d’endiguer toutes les discussions autour des licenciements.

Alors il agite un beau trousseau de clés devant nous en confirmant une nouvelle fois l’existence de Fallout 5, qui est en préproduction sur le moteur Creation Engine 3, qui est le même que celui utilisé pour The Elder Scrolls VI. C’est plus ou moins l’une des premières fois où Todd Howard mentionne explicitement Fallout 5 par ce nom. Il reconnait cependant qu’il s’agit là d’un projet à long terme, et puisque le jeu est encore en préproduction, cela va prendre des années avant qu’il n’arrive à son terme. Il précise que les choses devraient néanmoins aller plus rapidement maintenant que l’équipe est habituée au moteur :

« Nos équipes développent actuellement The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sur le Creation Engine 3, une plateforme technologique commune que nous élaborons depuis le lancement de Starfield. Elle permet à nos équipes de prendre en charge plusieurs projets simultanément grâce à de nouveaux outils, à un nouveau moteur de rendu et aux systèmes qui définissent nos jeux. »

L’attente sera tout de même longue, mais la saga a d’autres projets dans les cartons.

Deux remasters en route

Fallout 3 1

Fallout 3 // Source : Bethesda

Fallout 76 est toujours vivant évidemment, et Todd Howard précise que l’extension à venir sera très importante puisque « Raven Rock » est conçue comme une préquelle de Fallout 3. En parlant de ce dernier, Howard confirme sans détour qu’un remaster de Fallout 3 est déjà en développement. Il en est de même pour Fallout New Vegas :

« Nous savons également que de nombreux joueurs souhaitent redécouvrir les précédents opus de Fallout. Bien que nous n’annoncions aucune date aujourd’hui, nous travaillons sur des versions remastérisées de Fallout 3 et de Fallout: New Vegas. »

Pas de grande surprise ici, il s’agissait là de deux projets victimes de nombreuses rumeurs depuis pas mal d’années. On imagine que la nouvelle direction veut accélérer les choses de ce côté-là, surtout avec la série Fallout sur Amazon qui continue de cartonner.

Un jeu Fallout par Obsidian

Et ça ne s’arrête pas là. Dans sa lettre, Todd Howard confirme la récente enquête de Jason Schreier en indiquant qu’Obsidian travaille bien sur un nouveau jeu Fallout. Il ne s’agit donc ni du remaster de New Vegas, ni de Fallout 5, mais d’un autre projet à part entière :

« Les Terres désolées continuent de s’étendre alors que nous faisons à nouveau équipe avec nos amis de longue date d’Obsidian Entertainment. Nous sommes heureux de confirmer qu’ils collaborent avec nous sur un nouveau projet Fallout. Nous aurons plus d’informations à communiquer à l’avenir. »

Chez Bloomberg, Howard précise que le « timing était idéal » pour une telle collaboration, ce qui est tout de même une drôle de chose à dire lorsque l’on sait qu’Obsidian vient de perdre un quart de ses effectifs. S’il nous dit tout cela aujourd’hui, cv’est soi-disant pour que le public comprenne un peu mieux pourquoi les choses prennent autant de temps :

« Nous sommes conscients que nous devons trouver le moyen d’en dire un peu plus pour que nos fans comprennent ce que nous faisons et pourquoi, tout en préservant ce moment où l’on découvre vraiment le jeu au moment de lancer la partie. »

Évidemment, il ne dira pas que tout cela ressemble à du damage control après les licenciements, mais la naïveté a ses limites. Pour ce qui est du futur de la saga Fallout, il mentionne directement le trentième anniversaire de la série qui aura lieu en 2027, donc tout cela devrait se préciser dès l’année prochaine.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fallout 3
Fallout 3
pc ps3 xbox 360

Date de sortie : 30/10/2008

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane

pc ps3 xbox 360
Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane

Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas

ios android
Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)

pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)

Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme

pc ps5 xbox series
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
pc ps5
Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
ps5
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
pc ps5 xbox series
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
pc ps5 xbox series switch 2
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
ios android
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online) perd encore une fois son PDG et d’autres vétérans suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
TESO : Summerset
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
pc ps5 xbox series switch 2
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
pc ps5 switch ps4
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
switch 2
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin
The Blood of Dawnwalker n’aura pas de retard, la production du jeu est désormais terminée
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker n’aura pas de retard, la production du jeu est désormais terminée
The Duskbloods : Le prochain jeu de From Software sera jouable du 21 au 24 août, voici comment participer à la bêta
switch 2
The Duskbloods : Le prochain jeu de From Software sera jouable du 21 au 24 août, voici comment participer à la bêta
« Il n’y a aucun avantage à appartenir à Microsoft » : De nouveaux témoignages montrent les coulisses du « reset » de Xbox
xbox series
« Il n’y a aucun avantage à appartenir à Microsoft » : De nouveaux témoignages montrent les coulisses du « reset » de Xbox
En marge de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft Barcelone se met en grève pour lutter contre les licenciements
pc ps5 xbox series
En marge de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft Barcelone se met en grève pour lutter contre les licenciements
Le jeu d’action Tides of Annihilation donnera de ses nouvelles lors de la Gamescom avec une démo jouable sur place
pc ps5 xbox series
Le jeu d’action Tides of Annihilation donnera de ses nouvelles lors de la Gamescom avec une démo jouable sur place
Le DLC du jeu Once Upon A Katamari arrivera en même temps que la version Switch 2, en octobre
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le DLC du jeu Once Upon A Katamari arrivera en même temps que la version Switch 2, en octobre