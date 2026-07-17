Starfield restera au cœur des projets de Bethesda malgré les difficultés du studio

Starfield a dépassé les 17 millions de joueurs

Dans la note du site officiel consacrée à Starfield, on apprend tout d’abord que le jeu a été lancé par plus de 17 millions de joueurs, pour un total d’un milliards d’heures passées à explorer les Systèmes occupés. Au vu des inquiétudes légitimes qui sont apparues après les récentes restructurations ayant touché les équipes de Bethesda (et la marque XBOX plus globalement), le studio réaffirme ainsi son intention de poursuivre le développement du titre au-delà de ses premières années d’exploitation.

Pour sa troisième année de suivi, Starfield doit recevoir de nouveaux contenus narratifs, plusieurs améliorations de gameplay ainsi que d’autres mises à jour qui ne sont pas encore détaillées. Bethesda ne précise pas encore la forme exacte de ces « nouvelles histoires ». Il pourrait s’agir de quêtes gratuites ou bien de futures extensions payantes, mais le studio ne fournit pour l’instant aucun calendrier précis.

L’entreprise promet également de continuer à améliorer l’expérience générale. Depuis sa sortie, Starfield a déjà bénéficié de nombreuses mises à jour destinées à corriger ses défauts techniques et le confort de jeu.

Le contenu Starborn sera développé en 2027

L’une des plus grosses attentes des fans concernent le contenu autour des Starborn, une race assez mystérieuse dans le lore du jeu et qui d’une importance capitale lors du New Game +. Bethesda confirme donc que davantage de contenu consacré aux Starborn arrivera l’année prochaine. L’approfondissement de cet aspect pourrait donc permettre au studio d’étendre le lore du jeu tout en proposant de nouveaux objectifs à ceux ayant déjà terminé l’aventure. Malheureusement, aucun détail n’a été partagé pour le moment.

En outre, le système Starfield Creations continuera lui aussi d’être soutenu. Selon Bethesda, plus de 40 % des joueurs auraient déjà utilisé cette plateforme de contenus communautaires. Celle-ci permet de télécharger des mods, des missions, des équipements et différentes modifications créées par les joueurs ou par des développeurs partenaires. Au regard de l’histoire des productions Bethesda, le modding constitue effectivement l’un des principaux moteurs de leur longévité.

Après son passage sur PS5 et la sortie d’une extension majeure avec Terra Armada, les premiers DLC du RPG spatial n’ont vraisemblablement pas convaincu les explorateurs. On espère donc que les prochaines extensions se montreront plus ambitieuses et mieux abouties. Enfin, rappelons que Starfield pourrait également bientôt sortir sur Switch 2 d’après un organisme de classification.