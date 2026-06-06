Final Fantasy VII Revelation annoncé et sortira sur toutes les plateformes en simultané, voici tous les détails

Les nouveautés de Final Fantasy VII Revelation

Et il y a ici beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce Final Fantasy VII Revelation. Sur scène, le jeu a eu droit à une grosse présentation en compagnie de Noaki Hamaguchi, réalisateur du titre, et Matthew Mercer, voix anglaise de Vincent Valentine.

Alors commençons peut-être par là. Vincent était déjà présent dans Rebirth, mais il sera enfin jouable ici et on a pu apercevoir des bribes de gameplay. Sans surprise, s’il combattra principalement avec son arme à feu, il pourra aussi utiliser ses transformations en bête pour répandre le chaos sur le terrain. On peut même voir Cid grimper sur cette forme spéciale en plein combat. Car le pilote sera lui aussi jouable pour compléter le groupe, armé de sa lance et disposant d’un gameplay logiquement très aérien.

Cette bande-annonce met aussi l’accent sur le Hautvent, le vaisseau qui nous permettra de voyager à travers la map. Et comme à l’époque, il sera bien possible de voyager à l’intérieur de celui-ci, si ce n’est qu’il ne se posera pas sur la carte (on comprend pourquoi ce serait compliqué).

À la place, nos héros feront un peu de parachute et iront explorer de nouvelles régions, dont le Wutai, qui devrait prendre plus d’importance dans ce remake. On y voit aussi les fameuses Armes, qui promettent d’être particulièrement imposantes dans cette nouvelle version. On peut voir qu’il ne sera sans doute pas question de les affronter seuls.

Pour ce qui est du gameplay, on reste sur ce qui a été montré dans Remake et Rebirth, à une exception près. On remarque la présence d’un système de jobs, à l’ancienne, qui sera lié aux vêtements que le groupe va porter. Vous pourrez toujours jouer de manière traditionnelle, mais en changeant de costume, vous aurez accès à des compétences inédites.

Quand sortira Final Fantasy VII Revelation ?

Square Enix n’aura finalement pas perdu de temps pour annoncer une période de sortie pour le jeu, à défaut d’une date plus précise. Comme on pouvait s’en douter, Final Fantasy VII Revelation sortira dans le courant du printemps 2027.

Et puisque Square Enix n’a plus de deal avec PlayStation, pas question de sortir uniquement sur PS5. Final Fantasy VII Revelation sortira sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 en même temps. De quoi aussi préparer le terrain pour un inévitable Triple Pack qui contiendra les trois jeux à la sortie (on prend les paris).