Débrief : Fallout 5, remaster New Vegas, conséquences Xbox et Micromania
Comme tous les dimanches, votre débrief revient sur l’actualité de toute la dernière semaine en quelques minutes de vidéo, afin de vous offrir une petite session de rattrapage si vous n’avez pas pu tout suivre.
Cette semaine, on évoque encore les retombées des licenciements chez Xbox qui n’en finissent plus de faire parler. Pour tenter de camoufler un peu tout cela, Bethesda a mis le paquet sur les annonces Fallout en confirmant l’existence de deux nouveaux jeux ainsi que de deux remasters. On revient également sur la potentielle disparition du marché physique avec certaines actions dans le monde qui tentent de contrer Sony sur ce point, tandis que la chaîne de magasins Micromania-Zing vient d’être rachetée dans l’espoir de la sauver.
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