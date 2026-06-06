1666 Amsterdam : La nouvelle production de Patrice Desilets s’illustre avec un premier trailer de gameplay

1666 Amsterdam, mais pas que

Après avoir développé Ancestors: The Humankind Odyssey, Patrice Desilets avec son studio Panache Digital Games, avait visiblement envie d’aborder un tout autre background. En effet dans 1666 Amsterdam, vous prendrez dans un premier temps le rôle de Noa Broooklyn née perceptrice, mais élevée par les Zaindaris dans un but qu’elle n’a pas vraiment choisi.

De l’autre nous aurons Aaron, arraché à l’année 1999, et qui voit désormais dans les yeux d’un chat. La trame de 1666 Amsterdam est en tout cas aussi fouilli qu’intriguante et nous fera visiblement voyager entre les chronologies (1666, 1999 et le présent). Entre conspirations et destinée, autant dire tout de suite que 1666 Amsterdam parait séduisant sur le papier, avec on l’espère des combats et un aspect narratif convaincants.

D’ailleurs, notez qu’un prologue est néanmoins jouable gratuitement dès maintenant sur Steam et l’Epic Game Store. Ceci permettra d’aider (et nous aider aussi), à comprendre tout le lore et la narration que veut nous raconter le soft. 1666 Amsterdam est prévu pour sortir cette année en accès anticipé sur PC. Des versions consoles arriveront quant à elles ultérieurement.