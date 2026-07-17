Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme

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La folie Crimson Desert est désormais derrière nous, mais Pearl Abyss n’a pas encore pris le temps de se reposer. Les mises à jour s’enchaînent sans répit, presque toutes les semaines, et la plupart d’entre elles méritent le détour. Comme le patch 1.14, qui ajoute une fonctionnalité très attendue.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Le cross-save est enfin là

Si vous possédez Crimson Desert sur deux plateformes différentes, ou que cela est simplement dans vos plans, vous serez sans doute ravis d’apprendre que le cross-save vient d’être ajouté avec le dernier patch du jeu.

Pour en profiter, vous aurez besoin d’un compte Pearl Abyss afin de reprendre votre partie sur Steam, l’Epic Games Store, PlayStation 5 ou Xbox Series. Il faudra juste faire bien attention à sauvegarder manuellement, les sauvegardes automatiques étant encore liées à chaque plateforme. Une fonctionnalité qui est surtout intéressante pour l’avenir, si jamais le jeu vient à sortir sur Switch 2.

Voici le reste du patch note de la version 1.14 de Crimson Desert :

Contenus

  • Correction d’une erreur qui empêchait de terminer la quête « Des nains préoccupés ».
  • Correction d’une erreur qui empêchait de contrôler le personnage lorsqu’un familier sautait sur le lit alors que le joueur interagissait avec celui-ci.

Combat / Action

  • [Damiane] « Pas céleste » utilise désormais les mêmes contrôles que le « Vol vertical » d’Oongka.
  • Correction d’une erreur qui interrompait le « Coup de paume : Bondir » lors d’une chute libre.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Correction d’une erreur où les mouvements d’un personnage sur sa monture pouvaient sembler anormaux lorsque celle-ci se déplaçait à haute vitesse dans certaines situations.
  • Correction d’une erreur où les effets sonores ne se déclenchaient pas après le combat contre Praevus l’Ancien.
  • Correction d’une erreur où les effets sonores de l’« Orbe d’Ator » continuaient d’être joués après la disparition de l’orbe.
  • Correction d’une erreur qui empêchait les PNJ de franchir les grandes portes en bois ouvertes.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

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