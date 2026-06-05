Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Mais oui, c’est Claire !

Le début du trailer a rapidement suggéré qu’il s’agissait d’un Resident Evil, ou tout du moins du RE Engine, le moteur maison de Capcom. Puis la ville de Paris, l’atmosphère inquiétante et enfin le visage de Claire Redfield ont fini de tuer le suspense, Resident Evil Veronica est une réalité.

Ce qui est un peu étrange, c’est qu’à travers une cinématique d’introduction clairement réussie, une bonne partie de celle-ci se vit à la première personne, comme les derniers opus numérotés et principaux de la licence. Aventure complète via ce point de vue, à la troisième personne en caméra épaule, ou bien les deux, comme pour Resident Evil Requiem, nous le saurons ultérieurement.

Mais quoi qu’il en soit, nous allons bel et bien revenir du côté de l’île de Rockford dans une version réimaginée de cet épisode particulièrement aimé.

Resident Evil Veronica prévoit le retour de Claire Redfield en 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.