Le prochain jeu Virtua Fighter se nommera Virtua Fighter Crossroads et sortira en 2027

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Non content de travailler sur Stranger Than Heaven, RGG Studio fait aussi le pari de faire revivre la licence Virtua Fighter. Le jeu a été montré à plusieurs reprises par le passé, mais c’est lors du Summer Game Fest qu’il a officiellement fait les présentations en dévoilant son nom complet.

Virtua Fighter Crossroads

Un showcase a été diffusé pour nous en dire plus

SEGA et RGG Studio lèvent donc officiellement le voile sur Virtua Fighter Crossroads, qui a eu droit à une nouvelle bande-annonce qui se concentrait sur un personnage inédit, Cielo (presque comme la marque de vêtements). Une vidéo qui a pour but de montrer que derrière la castagne, le studio veut mettre le paquet sur la narration du jeu en introduisant des personnages forts dans un vrai récit.

Le hic, c’est que cette vidéo ne montre malheureusement pas de vraies images de gameplay, alors que les fans de la série sont avant tout là pour la bagarre. Heureusement, quelques images supplémentaires ont été partagées par SEGA, que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessous. Pour en savoir un peu plus, un showcase a été diffusé, moins avare en gameplay, et qui nous apprend que David Hayter, Brad Kane, Tsuyoshi Furuta et Shinji Yamamoto composent l’équipe consacrée à l’écriture du titre.

Virtua Fighter Crossroads ne sortira pas avant 2027. Pas de date plus précise pour le moment, et aucune plateforme n’a été précisée.

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