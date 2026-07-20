Le jeu mobile Bleach: Mirrors High vous permettra de créer et de jouer avec votre propre Shinigami

Forgez votre Zanpakuto rien qu’à vous

Dans Bleach: Mirrors High, vous ne suivrez pas cette histoire du point de vue d’Ichigo, mais de celui de votre propre avatar. Vous pourrez donc créer votre propre Shinigami ainsi que votre Zanpakuto personnalisé, avant d’être formé par un trio composé de personnages spécialement créés par Tite Kubo pour l’occasion, à savoir Naru Jurinna, Giro Hando et Maiko Tokishima.

Le gameplay que l’on peut apercevoir sur cette nouvelle vidéo semble nous montrer que l’on sera ici en face d’un jeu qui va lorgner sur les plates-bandes d’un Dragon Ball Legends, ce qui paraît logique étant donné le succès de ce dernier. Vous y retrouverez sans doute du gacha à volonté à l’intérieur, parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne (beaucoup d’argent).

Malgré cette vidéo de gameplay, Bandai Namco n’est pas encore prêt à donner de date pour ce Bleach: Mirrors High. Aux dernières nouvelles, il était prévu pour cet été, et on imagine qu’avec l’anime qui va reprendre sa diffusion, ces plans tiennent toujours. Reste à savoir quand précisément.