Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Au rayon des arlésiennes, on pouvait trouver le prochain projet de Fumito Ueda, qu’il teasait maintenant depuis des années. En dehors d’un concept art, on ne savait presque rien de ce jeu, mais la dernière édition du Summer Game Fest a été l’occasion d’en apprendre plus sur celui que l’on doit désormais nommer gen ATLAS.

gen ATLAS

Ueda et son Gundam

Les premières images de gen ATLAS (anciennement connu sous le nom de Project Robot) nous ont permis de voir que Fumito Ueda allait explorer un autre genre d’univers ici, plus porté sur la science-fiction. Il s’agira là d’un jeu en monde ouvert. On incarnera un personnage qui se retrouve isolé sur une planète inconnue, et qui va faire la rencontre d’un robot géant. En naviguant dans ce monde, vous trouverez les restes d’une ancienne civilisation, avec des ruines qui se remettront en mouvement.

C’est à peu près tout ce que l’on sait de ce titre pour le moment, mais la première bande-annonce nous laisse entrevoir plusieurs choses. La première, c’est l’inspiration évidente de Shadow of the Colossus, avec un robot géant sur lequel on peut grimper.

On remarque ensuite que l’ADN des jeux d’Ueda est respecté dans la mesure où l’on suit toujours un duo, mais là où le titre prend un tournant inattendu, c’est dans son gameplay de shooter. On voit en effet le protagoniste tirer sur des vagues d’ennemis, ce qui semble étrange à dire pour un jeu de Fumito Ueda.

Le jeu est prévu sur PC via l’Epic Games Store (Epic Games aide au développement), PS5 et Xbox Series. Pas de date à l’horizon, parce que ça aurait été trop beau.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest

Haex key art

Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie

Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie

Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?

Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Au Japon, les ventes de la Switch 2 se sont effondrées de 87% d’une semaine à l’autre suite à l’augmentation du prix
switch 2
nintendo switch 2
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
pc ps5 xbox series xbox one
« Proposer une expérience coopérative émergente inspirée de l’horreur cosmique et de l’univers SCP » O5 Interactive nous en dit plus sur Breach Signal
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
ps5
Le dernier State of Play enregistre un record en devenant l’édition la plus vue
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
pc ps5 xbox series
Malgré sa longue absence, Jurassic Park: Survival est toujours en développement
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
xbox series
« Pour être une plateforme, vous devez avoir du contenu exclusif » : Asha Sharma laisse planer le doute d’un retour à certaines exclusivités XBOX
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
La Steam Machine sera disponible dès cet été, mais Valve évite toujours la question du prix
Assistez à « Ultime rupture », l’événement de fin de saison de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, cette nuit, après la conférence du Summer Game Fest
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
fortnite
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! aura finalement un train de retard et voit sa sortie être reportée d’un mois
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
« Une sorte de rêve de pouvoir s’attaquer à un tel challenge » : Ubisoft Milan répond à nos questions sur le processus créatif derrière Rayman Legends Retold
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
pc ios android
Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
pc ps5 ios android
Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
pc ps5 xbox series switch 2
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
pc switch ps3 xbox 360
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
pc ps5 xbox series switch 2
[MAJ] 007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte