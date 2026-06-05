Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus

Ueda et son Gundam

Les premières images de gen ATLAS (anciennement connu sous le nom de Project Robot) nous ont permis de voir que Fumito Ueda allait explorer un autre genre d’univers ici, plus porté sur la science-fiction. Il s’agira là d’un jeu en monde ouvert. On incarnera un personnage qui se retrouve isolé sur une planète inconnue, et qui va faire la rencontre d’un robot géant. En naviguant dans ce monde, vous trouverez les restes d’une ancienne civilisation, avec des ruines qui se remettront en mouvement.

C’est à peu près tout ce que l’on sait de ce titre pour le moment, mais la première bande-annonce nous laisse entrevoir plusieurs choses. La première, c’est l’inspiration évidente de Shadow of the Colossus, avec un robot géant sur lequel on peut grimper.

On remarque ensuite que l’ADN des jeux d’Ueda est respecté dans la mesure où l’on suit toujours un duo, mais là où le titre prend un tournant inattendu, c’est dans son gameplay de shooter. On voit en effet le protagoniste tirer sur des vagues d’ennemis, ce qui semble étrange à dire pour un jeu de Fumito Ueda.

Le jeu est prévu sur PC via l’Epic Games Store (Epic Games aide au développement), PS5 et Xbox Series. Pas de date à l’horizon, parce que ça aurait été trop beau.