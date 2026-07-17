Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)

Une nouvelle quête principale à découvrir

Cette version 3.1 de Zenless Zone Zero permettra de continuer la nouvelle quête principale initiée dans la 3.0 pour nous donner plus de détails sur le mystérieux « Entraveur », tout en faisant un peu plus connaissance avec Rémielle, ainsi que Truvia, amie d’enfance des proxys. Des phases spéciales seront proposées avec notre Bangbou qui pourra se métamorphoser pour se déplacer autrement (en boule par exemple).

Les bannières de la version 3.1

Premier personnage inédit de cette version 3.1, Rémielle, agent Anomalie de rang S et de l’attribut Lumen, ce qui est une première. Un type qui va faire en sorte que les dégâts de Rémielle varient en fonction de l’élément du prochain membre de l’équipe. Elle pourra donner des bonus à son équipe jusqu’à déclencher la réaction Réfraction, qui va faire beaucoup de dégâts. Elle pourra entrer dans une posture de vol spéciale qui changera ses capacités.

Deuxième agent de rang S, Sigrid, de type Attaque et Glace. Avec sa capacité spéciale, elle sera en mesure de modifier ses attaques normales afin de les rendre plus puissantes, avec un meilleur taux critique.

Rémielle sera présente dans les deux bannières de cette mise à jour, jusqu’à la fin de celle-ci. Dans la première moitié, on assistera aussi au retour d’Aria. La deuxième bannière mettra en avant Sigrid, Dialyn, Yzuha et Harumasa. Côté Bangbou inédit, on pourra invoquer Ariel, qui va accorder plus de bonus selon le nombre d’ennemis.

Les événements de la version 3.1

Cette version 3.1 introduira un nouveau mode de jeu permanent avec « Énigme du labyrinthe : Opération Bagel ». Un mode Extraction si on veut résumer bêtement les choses où vous allez devoir vous aventurer dans les Néantres pour récupérer des objets puis vous replier, activer les mécanismes qui vont augmenter la zone du labyrinthe.

Qui dit mise à jour de l’été dit également événement estival avec le retour du complet hôtelier Rêverie qui proposera de nouveaux mini-jeux. L’un d’eux nous demandera de collecter des détritus sur la plage avec l’aide d’équipements high-tech, tandis que le second nous demandera de gérer la boutique de souvenirs en fabriquant des bijoux pour vos clients à partir de ce que vous aurez récolté dans le premier mini-jeu. Terminer cet événement vous donnera quelques récompenses, dont une tenue pour Lucy.

En parlant de tenues, il y en aura aussi d’autres à découvrir, avec un skin estival pour Sigrid et un autre pour Rémielle. Cette dernière aura même un autre costume noir, et vous pourrez acheter les deux ensemble dans la boutique avec une réduction de -30%.

Un autre événement nous fera jouer les photographes en herbe, avec un mode ralenti dans les combats pour prendre les meilleurs clichés plus facilement, même au cœur de l’action. Vous pourrez également assister à de petites histoires avec les Bangbous en réunissant des lettres à envoyer pour les poster dans une boîte postale un peu spéciale.

Pour ce qui est des récompenses de l’anniversaire, un événement centré sur ce dernier aura lieu pour récupérer quelques cadeaux. Ce sont au total 30 tirages qui seront offerts, avec d’abord 1 600 polychromes (et un avatar), puis les 10 tickets habituels, en plus d’en retrouver 10 autres dans un bonus de connexion.

En guise de cadeau, vous obtiendrez aussi un agent de rang S de votre choix parmi la liste suivante, avec le moteur-ampli correspondant :

Jane

Soldat 0 – Anby

Hugo

Gâchette

Lucia

De plus, vous pourrez choisir d’intégrer Zhu Yuan, César et Yanagi à la liste des agents de rang S lorsque vous perdez votre 50/50. Jane, Rina et Nekomata bénéficieront quant à elles d’un boost de leurs capacités.

Enfin, on a appris qu’une collaboration se préparait entre Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail pour cet hiver, mais aucun autre détail n’a été précisé pour le moment.

Le code polychrome

Un code pour obtenir des polychromes a été distribué et n’est valable que durant ce week-end :

ZZZY2ANNIV

Quand sortira la version 3.1 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 3.1 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 29 juillet. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android.