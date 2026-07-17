Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas

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Transposer Final Fantasy XIV sur mobiles était un pari ambitieux. Le but affiché était ici très clair : aller chercher des marchés où cette plateforme est majoritaire, notamment en Asie. Mais après quelques tests, Square Enix est bien forcé d’admettre que cette transformation ne plait pas, du moins pas assez pour envisager la sortie de la version globale.

Final Fantasy XIV // Source : Square Enix

Le reste du monde n’y aura même pas droit

Jusqu’ici, Final Fantasy XIV Mobile avait été proposé en Chine, dans une version qui était aussi gérée par Tencent. Un an après la sortie de cette version, le succès n’est pas au rendez-vous, et les deux éditeurs préfèrent arrêter les frais avant même de savoir si le jeu plaira au public occidental. Par conséquent, la version globale est annulée, tandis que Final Fantasy XIV Mobile fermera ses serveurs le 30 septembre prochain.

Dans son communiqué, l’équipe de développement invoque des « ajustements » et des « changements » dans le marché :

« En raison d’ajustements opérationnels et de changements du marché, Tencent et Square Enix ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à l’accord de licence concernant Final Fantasy XIV Mobile (édition chinoise). »

Les jeux mobiles Square Enix sont réputés pour avoir une date de péremption, mais c’est là un sacré exploit de voir le jeu être tué dans l’œuf avant même sa sortie dans le reste du monde. Au moins, le MMO standard se porte quant à lui un peu mieux, et c’est ce qui importe pour l’éditeur.

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