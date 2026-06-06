SAW: Genesis signe le retour vidéoludique de la saga d’horreur, un jeu multijoueur annoncé en early access sur PC

C’est le moment de jouer à un jeu

Sans doute que Dead by Daylight a donné des idées à la Bloober Team pour imaginer SAW: Genesis. La franchise cinématographique avait d’ailleurs fait l’objet de contenu dans le titre de Behaviour, mais cette fois, elle aura son propre jeu en multijoueur asymétrique. Ce sont Anshar Studios et Broken Mirror Games, la filiale du studio polonais, qui vont s’en occuper.

Se déroulant aux alentours de la Première Guerre Mondiale, soit 100 ans avant Jigsaw, SAW: Genesis s’inscrit pleinement dans l’ADN de la licence. Un escape game cruel et mortel attend trois « accusés », des joueurs et joueuses qui devront échapper au « juge », celui ou celle qui se chargera de les maltraiter. Le tout se déroulera dans des environnements générés procéduralement.

Le juge incarne la philosophie du Jigsaw avant l’heure et compte bien se délecter de la manière dont les prisonniers vont souffrir pour espérer survivre. Concrètement, ce rôle se traduit en jeu par la nécessité de procéder stratégiquement en se servant de pièges, de gaz hallucinogène, de toxines paralysantes ou encore d’un complice pour se saisir des accusés.

De l’autre côté, eh bien les accusés devront s’unir et coopérer efficacement pour à la fois déjouer les pièges du juge, reprenant d’ailleurs certaines versions cultes de la licence. Si ces pièges de réhabilitation risquent de vous affaiblir en vous demandant de sacrifier une partie de votre corps, il va aussi falloir composer avec le temps qui s’écoule. Bref, on imagine bien tout le stress que ça impliquera.

SAW: Genesis sortira d’abord en early access sur PC via Steam, et aucune date ni autre plateforme additionnelle n’ont été annoncés.