Gunnar x Tomb Raider : La marque de lunettes contre la fatigue visuelle liée aux écrans sort une collection exclusive, on les a testé pour vous

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Quand on passe des heures devant son écran, pour jouer, écrire, travailler ou surfer, l’inconfort visuel peut rapidement devenir une bête noire pouvant engendrer des maux de tête, une tension musculaire, etc. Vous disposez probablement de lunettes avec filtre anti-lumière bleue ou même anti-reflet. Mais en parallèle, Gunnar, une marque sur le marché depuis de nombreuses années, poursuit son bonhomme de chemin en proposant régulièrement des collaborations avec les licences les plus mythiques du jeu vidéo (et pas que) pour promouvoir ses lunettes dédiées aux personnes ayant des troubles de fatigue visuelle liée aux écrans. On a reçu un exemplaire de leur nouvelle collection Tomb Raider, voici notre avis après plusieurs jours d’utilisation.

Gunnar x Tomb Raider
Gunner x Tomb Raider : Plus de fatigue visuelle sur les écrans ? // Source : Gunnar

Les aventuriers de l’ambre perdu

La collection Croft est la dernière venue de la société qui œuvre depuis 20 ans pour améliorer le confort visuel de ses utilisateurs qui passent un temps certain sur les écrans. En moyenne, un adulte passe 7h par jour sur un écran, ce qui entraîne fatalement une réduction de 60% du taux de clignement des yeux et donc des yeux très secs, mais aussi une élongation des muscles de l’œil qui va provoquer une tension musculaire entraînant maux de tête, vision floue et donc une fatigue oculaire profonde qui peut perdurer (chiffres avancés par Gunnar).

Si vous ne connaissez pas la marque, sachez que la technologie exclusive de Gunnar repose sur une filtration très importante de la lumière bleue entraînant une réduction de la fatigue visuelle et une amélioration de la sécheresse oculaire, mais également sur un ensemble de technologies anti-reflets (pour une diminution de l’éblouissement) et antirayures, oléophobe (anti-traces de doigts) et hydrophobe, sous le nom de revêtement GShield®.

Notez que les lunettes de chez Gunnar sont fournies de base avec une puissance de focalisation de +0,2 (Gunnar Focus) pour un meilleur confort accommodatif pour permettre un soulagement des muscles oculaires lors des longues sessions d’écran ; il vous faudra pour cela disposer d’une très bonne vue de base. Le site propose aussi un Focus naturel (+0,0) pour les yeux jeunes, les myopes légers ou toute personne ayant besoin d’une vision de loin nette en extérieur. La collection Croft proposera le Gunnar Focus pour les modèles Amber et Amber Max, et le Natural Focus pour les modèles Sun et Amber/Sun Shift (voir plus bas).

Acheter les lunettes Gunnar x Tomb Raider

Un kit pour les aventuriers

Avant de s’attaquer au bien propre de cette collaboration, à savoir la paire de lunettes spéciale écrans, abordons ce pourquoi vous avez probablement envie d’acheter cette nouveauté cosmétique : les goodies édition 30ᵉ anniversaire inclus dans cet accessoire sous licence officielle. Quand une collaboration comme celle-ci prend vie, c’est souvent pour le plus grand bonheur des fans de la licence concernée. Et ce match entre Gunnar et Tomb Raider ne fait pas exception, en proposant aux acquéreurs de cette édition ultra-limitée une sélection d’accessoires exclusifs de collection forcément à l’effigie de la licence bientôt trentenaire.

Gunnar tomb raider photos perso 4 3

Gunnar x Tomb Raider : La panoplie complète collector // Source : ActuGaming

Au programme, on retrouvera notamment dans une boîte en carton Gunnar, un étui collector dans lequel ranger nos lunettes, mais également une pochette microfibre, accompagnée de son chiffon microfibre, tous deux collectors et brandés Tomb Raider, ainsi qu’en cadeau un pin’s « Dagger of Xian » en édition limitée, en rapport avec le second jeu de la franchise. L’ensemble de ces accessoires respire assurément la bonne facture, avec par exemple la sacoche proposant un bouton-pression et un mousqueton pour une accroche à la ceinture des plus fiables et esthétiques et en totale adéquation avec l’esprit aventurier de Lara Croft. Il n’y a pas de réelle raison de douter mais il nous est difficile pour l’heure de savoir si cela durera aussi bien dans le temps.

Gunnar tomb raider photos perso 1 4

Gunnar x Tomb Raider : Un ensemble de très bonne facture // Source : ActuGaming

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’entreprise propose des collaborations liées à des licences de jeu vidéo, comme dernièrement avec Fallout, Call of Duty, Cyberpunk 2077, Borderlands 4, The Witcher, World of Warcraft, etc. avec à chaque fois le même type d’accessoires sous licence. De quoi se régaler pour tous les goûts, d’autant plus que les produits restent majoritairement accessibles. Comptez entre 109,99 € (pour les modèles Amber, Amber Max et Sun) et 149,99 € (pour le modèle Amber/Sun Shift) pour la collection Tomb Raider selon le modèle choisi, et justement, il y en aura pour tous les goûts.

Acheter les lunettes Gunnar x Tomb Raider

L’embarras du choix

Cette collection limitée Tomb Raider fait le choix d’orienter légèrement le catalogue de la marque, en proposant quatre teintes de verres adaptées pour tous les usages et classées selon leur indice maison GBLF, mesurant le pourcentage de lumière bleue filtrée sur la longueur d’onde de 450 nm (pic principal des écrans rétroéclairés) :

  • Amber (pour une filtration de la lumière bleue à 65 %), qui reste le modèle par défaut en offrant un équilibre optimal entre protection et confort visuel quotidien.
  • Amber Max (pour une filtration à 98%), pour une protection extrême dans les cas de photosensibilité ou le travail de nuit, pour une amélioration des migraines ou des troubles du sommeil.
  • Sun (avec une filtration de 90% de la lumière bleue), conçu pour une utilisation extérieure et une protection maximale contre la lumière bleue et les UV dans des environnements lumineux.
  • Amber/Sun Shift (avec une filtration de 65 % en intérieur puis de 90 % en extérieur), aux lentilles photochromiques, pour un usage mixte et qui passent à une teinte solaire en moins de 15 secondes.

Dans le cadre de cet essai anticipé, nous avons pu essayer la variante Amber Max et sa teinte brune caractéristique, rappelant forcément les verres portés par notre Lara lors de ses premières aventures, qui se rapprochaient d’une teinte rouge. Première constatation à l’usage, le poids plume de l’objet : seulement 28g, rendant le port ultra-discret et directement approuvé, sans pour autant sembler fragile. La monture de 134 mm de long et les branches de 145 mm de long nous tombent parfaitement sur le nez et derrière les oreilles, sans aucun point d’appui douloureux même après une journée d’utilisation, ce qui n’est pas chose aisée pour une monture censée s’adapter au plus grand nombre puisqu’elle est vendue « en l’état ». Nous pouvons tout de même poser des réserves pour celles et ceux ayant des têtes plus larges et pour lesquels cela risquerait de serrer un peu.

La forme ronde des verres de 5 cm pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais l’ensemble, capé dans un châssis en acier inoxydable avec une enveloppe en polymère technique respire une fois de plus la robustesse. Notez d’ailleurs que les lunettes sont garanties 24 mois (défauts de fabrication des montures et verres). La monture propose même une gravure détaillée du plus joli effet au niveau des verres rappelant le côté mystérieux des découvertes de notre archéologue. Il faudra compter sur un petit temps d’adaptation avant de pouvoir s’habituer au changement de colorimétrie dû à la teinte ambrée des verres, sauf si vous possédez déjà des lunettes de soleil d’une teinte similaire. Ces lunettes Gunnar en profitent d’ailleurs pour filtrer 100% des UV issus du Soleil, mais leur teinte et le manque de protection dire « solaire » n’en feront pas un accessoire que vous pourrez utiliser en échange de votre paire classique. Si vous désirez tout de même cet atout, il vous faudra vous tourner vers la teinte bleue « Sun » ou vers les lentilles photochromatiques de la variante « Amber/Sun Shift ».

Vous profiterez de 10% de réduction sur votre première commande avec le code promotionnel G10-OFF au panier (liens non affiliés). Notez que la livraison standard (3-5 jours) est à 6,99€ en France ou à partir de 9,99€ pour une livraison express. Enfin, précisons que les lunettes Gunnar ne disposent d’aucune correction visuelle, mais qu’il vous est possible de fournir une ordonnance pour disposer de verres à votre vue, toutefois la collection Croft ne semble pas encore éligible à cette option. La marque propose actuellement des soldes sur d’autres licences, n’hésitez pas à visiter leur site internet.

Acheter les lunettes Gunnar x Tomb Raider

Après plusieurs jours d’utilisation à longueur de journée, nous avons effectivement déjà pu constater une fatigue oculaire amoindrie après plusieurs heures passées sur écran, même s’il nous faudra patienter plusieurs semaines pour probablement voir une diminution des symptômes (maux de tête et sécheresse oculaire) qui nous taraudaient jusque-là. Gunnar livre ici une nouvelle version de ses lunettes dédiées aux personnes sur écran et aux gamers en profitant du trentième anniversaire de Tomb Raider pour inclure la licence de Crystal Dynamics dans son catalogue. Reste un prix qui pourrait paraître élevé en fonction de vos besoins, mais les goodies fournis et le confort acquis devraient suffire à s’interroger plus d’une fois sur l’achat de cette collection ultra-limitée qui ne sera pas renouvelée une fois les stocks épuisés.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Summer Stars

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Summer Stars

Saber indique que Star Wars KOTOR Remake vise 2028, comme Warhammer 40,000: Space Marine 3 et le jeu John Wick

pc ps5
Saber indique que Star Wars KOTOR Remake vise 2028, comme Warhammer 40,000: Space Marine 3 et le jeu John Wick

Starfield restera au cœur des projets de Bethesda malgré les difficultés du studio

pc ps5 xbox series
Starfield restera au cœur des projets de Bethesda malgré les difficultés du studio

Bethesda se dit pleinement au travail sur The Elder Scrolls VI, la priorité numéro une du studio

pc xbox series
The Elder Scrolls VI
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Bethesda a vendu plus de 65 millions d’exemplaires de Skyrim depuis sa sortie
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one ps3 xbox 360
Skyrim Third
Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
Bethesda étale le futur de Fallout avec Fallout 5 et des remaster de Fallout 3 et Fallout: New Vegas
Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas
ios android
Final Fantasy XIV Mobile est un échec, à tel point que sa version globale ne sortira finalement pas
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.1 du jeu (Rémielle, Sigrid, récompenses anniversaire…)
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme
pc ps5 xbox series
Avec son dernier patch, Crimson Desert vous permet de reprendre votre partie sur n’importe quelle plateforme
Mirage : Miracle Quest diffuse un nouveau trailer coloré et donne rendez-vous pour son Kickstarter
pc
Mirage : Miracle Quest diffuse un nouveau trailer coloré et donne rendez-vous pour son Kickstarter
Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
pc ps5
Si vous avez envie de participer à la bêta de Marvel Tokon, voici tout ce qu’il faut savoir
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
ps5
Logan nous rappelle qu’il n’est pas un héros dans un nouveau spot TV de Marvel’s Wolverine
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
pc ps5 xbox series
Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
pc ps5 xbox series switch 2
Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
ios android
Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien
ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online) perd encore une fois son PDG et d’autres vétérans suite aux licenciements chez Xbox
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
TESO : Summerset
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
pc ps5 xbox series switch 2
Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
pc ps5 switch ps4
Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
switch 2
Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin