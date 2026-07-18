Gunnar x Tomb Raider : La marque de lunettes contre la fatigue visuelle liée aux écrans sort une collection exclusive, on les a testé pour vous

Les aventuriers de l’ambre perdu

La collection Croft est la dernière venue de la société qui œuvre depuis 20 ans pour améliorer le confort visuel de ses utilisateurs qui passent un temps certain sur les écrans. En moyenne, un adulte passe 7h par jour sur un écran, ce qui entraîne fatalement une réduction de 60% du taux de clignement des yeux et donc des yeux très secs, mais aussi une élongation des muscles de l’œil qui va provoquer une tension musculaire entraînant maux de tête, vision floue et donc une fatigue oculaire profonde qui peut perdurer (chiffres avancés par Gunnar).

Si vous ne connaissez pas la marque, sachez que la technologie exclusive de Gunnar repose sur une filtration très importante de la lumière bleue entraînant une réduction de la fatigue visuelle et une amélioration de la sécheresse oculaire, mais également sur un ensemble de technologies anti-reflets (pour une diminution de l’éblouissement) et antirayures, oléophobe (anti-traces de doigts) et hydrophobe, sous le nom de revêtement GShield®.

Notez que les lunettes de chez Gunnar sont fournies de base avec une puissance de focalisation de +0,2 (Gunnar Focus) pour un meilleur confort accommodatif pour permettre un soulagement des muscles oculaires lors des longues sessions d’écran ; il vous faudra pour cela disposer d’une très bonne vue de base. Le site propose aussi un Focus naturel (+0,0) pour les yeux jeunes, les myopes légers ou toute personne ayant besoin d’une vision de loin nette en extérieur. La collection Croft proposera le Gunnar Focus pour les modèles Amber et Amber Max, et le Natural Focus pour les modèles Sun et Amber/Sun Shift (voir plus bas).

Un kit pour les aventuriers

Avant de s’attaquer au bien propre de cette collaboration, à savoir la paire de lunettes spéciale écrans, abordons ce pourquoi vous avez probablement envie d’acheter cette nouveauté cosmétique : les goodies édition 30ᵉ anniversaire inclus dans cet accessoire sous licence officielle. Quand une collaboration comme celle-ci prend vie, c’est souvent pour le plus grand bonheur des fans de la licence concernée. Et ce match entre Gunnar et Tomb Raider ne fait pas exception, en proposant aux acquéreurs de cette édition ultra-limitée une sélection d’accessoires exclusifs de collection forcément à l’effigie de la licence bientôt trentenaire.

Au programme, on retrouvera notamment dans une boîte en carton Gunnar, un étui collector dans lequel ranger nos lunettes, mais également une pochette microfibre, accompagnée de son chiffon microfibre, tous deux collectors et brandés Tomb Raider, ainsi qu’en cadeau un pin’s « Dagger of Xian » en édition limitée, en rapport avec le second jeu de la franchise. L’ensemble de ces accessoires respire assurément la bonne facture, avec par exemple la sacoche proposant un bouton-pression et un mousqueton pour une accroche à la ceinture des plus fiables et esthétiques et en totale adéquation avec l’esprit aventurier de Lara Croft. Il n’y a pas de réelle raison de douter mais il nous est difficile pour l’heure de savoir si cela durera aussi bien dans le temps.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’entreprise propose des collaborations liées à des licences de jeu vidéo, comme dernièrement avec Fallout, Call of Duty, Cyberpunk 2077, Borderlands 4, The Witcher, World of Warcraft, etc. avec à chaque fois le même type d’accessoires sous licence. De quoi se régaler pour tous les goûts, d’autant plus que les produits restent majoritairement accessibles. Comptez entre 109,99 € (pour les modèles Amber, Amber Max et Sun) et 149,99 € (pour le modèle Amber/Sun Shift) pour la collection Tomb Raider selon le modèle choisi, et justement, il y en aura pour tous les goûts.

L’embarras du choix

Cette collection limitée Tomb Raider fait le choix d’orienter légèrement le catalogue de la marque, en proposant quatre teintes de verres adaptées pour tous les usages et classées selon leur indice maison GBLF, mesurant le pourcentage de lumière bleue filtrée sur la longueur d’onde de 450 nm (pic principal des écrans rétroéclairés) :

Amber (pour une filtration de la lumière bleue à 65 %) , qui reste le modèle par défaut en offrant un équilibre optimal entre protection et confort visuel quotidien.

, qui reste le modèle par défaut en offrant un équilibre optimal entre protection et confort visuel quotidien. Amber Max (pour une filtration à 98%) , pour une protection extrême dans les cas de photosensibilité ou le travail de nuit, pour une amélioration des migraines ou des troubles du sommeil.

, pour une protection extrême dans les cas de photosensibilité ou le travail de nuit, pour une amélioration des migraines ou des troubles du sommeil. Sun (avec une filtration de 90% de la lumière bleue) , conçu pour une utilisation extérieure et une protection maximale contre la lumière bleue et les UV dans des environnements lumineux.

, conçu pour une utilisation extérieure et une protection maximale contre la lumière bleue et les UV dans des environnements lumineux. Amber/Sun Shift (avec une filtration de 65 % en intérieur puis de 90 % en extérieur), aux lentilles photochromiques, pour un usage mixte et qui passent à une teinte solaire en moins de 15 secondes.

Dans le cadre de cet essai anticipé, nous avons pu essayer la variante Amber Max et sa teinte brune caractéristique, rappelant forcément les verres portés par notre Lara lors de ses premières aventures, qui se rapprochaient d’une teinte rouge. Première constatation à l’usage, le poids plume de l’objet : seulement 28g, rendant le port ultra-discret et directement approuvé, sans pour autant sembler fragile. La monture de 134 mm de long et les branches de 145 mm de long nous tombent parfaitement sur le nez et derrière les oreilles, sans aucun point d’appui douloureux même après une journée d’utilisation, ce qui n’est pas chose aisée pour une monture censée s’adapter au plus grand nombre puisqu’elle est vendue « en l’état ». Nous pouvons tout de même poser des réserves pour celles et ceux ayant des têtes plus larges et pour lesquels cela risquerait de serrer un peu.

La forme ronde des verres de 5 cm pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais l’ensemble, capé dans un châssis en acier inoxydable avec une enveloppe en polymère technique respire une fois de plus la robustesse. Notez d’ailleurs que les lunettes sont garanties 24 mois (défauts de fabrication des montures et verres). La monture propose même une gravure détaillée du plus joli effet au niveau des verres rappelant le côté mystérieux des découvertes de notre archéologue. Il faudra compter sur un petit temps d’adaptation avant de pouvoir s’habituer au changement de colorimétrie dû à la teinte ambrée des verres, sauf si vous possédez déjà des lunettes de soleil d’une teinte similaire. Ces lunettes Gunnar en profitent d’ailleurs pour filtrer 100% des UV issus du Soleil, mais leur teinte et le manque de protection dire « solaire » n’en feront pas un accessoire que vous pourrez utiliser en échange de votre paire classique. Si vous désirez tout de même cet atout, il vous faudra vous tourner vers la teinte bleue « Sun » ou vers les lentilles photochromatiques de la variante « Amber/Sun Shift ».

Vous profiterez de 10% de réduction sur votre première commande avec le code promotionnel G10-OFF au panier (liens non affiliés). Notez que la livraison standard (3-5 jours) est à 6,99€ en France ou à partir de 9,99€ pour une livraison express. Enfin, précisons que les lunettes Gunnar ne disposent d’aucune correction visuelle, mais qu’il vous est possible de fournir une ordonnance pour disposer de verres à votre vue, toutefois la collection Croft ne semble pas encore éligible à cette option. La marque propose actuellement des soldes sur d’autres licences, n’hésitez pas à visiter leur site internet.

Après plusieurs jours d’utilisation à longueur de journée, nous avons effectivement déjà pu constater une fatigue oculaire amoindrie après plusieurs heures passées sur écran, même s’il nous faudra patienter plusieurs semaines pour probablement voir une diminution des symptômes (maux de tête et sécheresse oculaire) qui nous taraudaient jusque-là. Gunnar livre ici une nouvelle version de ses lunettes dédiées aux personnes sur écran et aux gamers en profitant du trentième anniversaire de Tomb Raider pour inclure la licence de Crystal Dynamics dans son catalogue. Reste un prix qui pourrait paraître élevé en fonction de vos besoins, mais les goodies fournis et le confort acquis devraient suffire à s’interroger plus d’une fois sur l’achat de cette collection ultra-limitée qui ne sera pas renouvelée une fois les stocks épuisés.