Clutch : Histoire, gameplay, Unreal Engine 5… voici ce qu’il faut savoir sur le jeu de course arcade en monde ouvert de Maverick Games

En développement depuis environ trois ans et demi, sans le soutien d’Amazon Games désormais puisque la firme américaine s’est retirée du projet début 2026, cette production arrivera l’an prochain sur PC et consoles. En attendant de connaitre sa date de sortie définitive, voici un article récapitulant ce qu’il faut savoir à son sujet, le tout garanti sans spoilers majeurs.

Une volonté d’offrir plus que de bonnes sensations de vitesse

Souhaitant prouver que les jeux de course sont capables d’offrir davantage que d’excellentes sensations de vitesse dans de jolis environnements, Clutch essaiera de nous plonger dans un univers profond et travaillé. Comment ? Grâce à des personnages marquants, une mise en scène digne des grands blockbusters hollywoodiens, et une bande-son riche, incluant des musiques sous licences (« Let Me Entertain You » de Robbie Williams, « Juicebox » de The Strokes…) et des morceaux originaux composés avec l’aide de l’Orchestre national royal d’Écosse.

Écrite par Jamie Brittain, co-créateur de la série TV britannique Skins, sa campagne principale nous invitera à suivre l’histoire commune de Theo et Cass Martial, en solo ou en coopération en ligne. Interprétés respectivement par l’acteur Tosin Cole (The Cut, Supacell, Doctor Who) et la rappeuse Little Simz (Top Boy, Venom: Let There Be Carnage), ce frère et cette sœur sont tous deux de jeunes pilotes talentueux, au point d’être considérés comme les favoris d’une des plus prestigieuses compétitions automobiles au monde : la Riviera 1000 (ou R1K).

Malheureusement, leur ascension va être chamboulée lorsqu’un accident mortel se produira lors d’une épreuve. Suite à ce drame, l’organisateur de l’événement annoncera son intention de prendre certaines mesures afin d’améliorer la sécurité des participants et participantes à l’avenir. Cependant, cette décision ne plaira pas à tout le monde, à l’image de Théo et Cass qui vont aller jusqu’à se persuader qu’elle est sur le point d’acter la fin imminente de leur sport.

Pour continuer de se confronter au frisson et danger que leur procure le fait de piloter, le duo va alors commencer à s’intéresser aux courses de rues clandestines de la Cote d’Azur gérées par le Midnight Collective. Ce sera donc quasiment une double vie que nos protagonistes chercheront à mener sauf que ce choix les amènera, sans qu’ils s’en doutent, à se confronter à d’autres actes illégaux et périlleux qui risqueront de faire voler en éclat leur quotidien et celui de leur famille à tout moment.

Parviendront-ils à quitter ce milieu de l’ombre et révéler son existence au grand jour avant de ne plus pouvoir faire machine arrière ? Il faudra patienter encore un peu pour le découvrir, en espérant que l’intrigue tiendra sur la durée et évitera de trop sombrer dans les clichés. En attendant de découvrir si ce sera le cas ou pas, notez que le casting, qui bénéficiera de doublages français day one au passage, inclura, outre Theo et Cass :

Ludo, leur père adoptif et ancienne légende de la R1K, qui sera campé par l’acteur français Grégory Montel (Dix pour Cent, The Killer) ;

George McBride, le directeur de la Riviera 1000, qui sera interprété par Peter Serafinowicz (Les Gardiens de la Galaxie, Shaun of the Dead) ;

Emery Whitman, une mystérieuse femme paraissant très bien connaître les différentes facettes de la Cote d’Azur, qui sera jouée par la Canadienne Jane Perry (VO de Selene dans Returnal, Diana Burnwood dans Hitman, Rogue dans Cyberpunk 2077…) ;

et un personnage à l’identité demeurant inconnue qui sera incarné par le comédien anglais Kieron Moore (Boots, Code of Silence).

Forza Horizon + Need for Speed = Clutch ?

Côté gameplay, étant donné que ce sont d’anciens développeurs de Playground Games derrière, Clutch sera logiquement un jeu de course en monde ouvert inspiré en grande partie de la série des Forza Horizon. Toutefois, il s’arrangera également pour y mêler des touches de Need for Speed, toujours dans cette volonté de chercher à renouveler le genre.

Concrètement, notre périple se déroulera dans un open-world assez vaste et dense que nous arpenterons sous les traits de Theo ou Cass et où nous participerons à de nombreuses activités. Épreuves de la R1K ou du Midnight Collective, autres missions scénarisées, courses-poursuites avec la police, événements PvPvE du monde ouvert contre des PNJ et/ou des joueurs et joueuses… elles nous fixeront normalement des objectifs variés à atteindre et octroieront diverses récompenses en fonction de nos performances.

De plus, elles nous amèneront à conduire différents véhicules proposant un style de pilotage orienté arcade et qui seront tous entièrement personnalisables. Qu’il s’agisse d’une BMW M3, Ford Focus RS Mk1, Mazda RX-7 Spirit R Type A, ou d’un bolide bien plus puissant, la prise en main devrait être accessible à un large public et la créativité un aspect central de l’expérience. Pour preuve, nous pourrons même customiser nos habitacles en ajoutant un support à boisson et des tickets de parking au niveau du tableau de bord par exemple.

Autre mécanique qui devrait aussi être importante à maîtriser in-game : le harpon. Oui, un harpon sera disponible en jeu ! Nous ignorons encore si toutes les voitures en posséderont un mais, quand ce sera le cas, il nous permettra de prendre des virages serrés plus efficacement, en nous accrochant à un élément du décor tel qu’un poteau, ainsi que provoquer un carambolage devant nous, si notre véhicule est suffisamment proche de celui que nous cherchons à cibler évidemment.

Et dans des circonstances très spécifiques et probablement scriptées, il nous sera nécessaire dans l’optique de tenter une manœuvre plus ou moins désespérée, comme dans cette scène où Theo doit s’enfuir d’un penthouse au volant d’une Aston Martin Valhalla qu’il vient de voler. Un moment très « Absolute Cinema » qui était visible dans la grosse présentation de gameplay réalisée par Maverick Games fin juin dernier.

De réelles ambitions techniques sous Unreal Engine 5

Sur le plan technique, les premières images et vidéos partagées par le studio britannique suggèrent que Clutch est en bonne voie pour nous offrir un rendu visuel fluide et très agréable à l’œil, en jeu comme pendant les cinématiques et de jour comme de nuit. Détails des environnements intérieurs et extérieurs, modélisation des véhicules, personnages et du ciel, gestion de la lumière et des ombres, traces d’usure plus ou moins marquantes en fonction de notre style de conduite… le travail déjà effectué sur la version modifiée de l’Unreal Engine 5 utilisée dans le cadre de sa production est honnêtement assez impressionnant.

Et si le résultat final s’avère au moins d’aussi bonne qualité au lancement, nul doute qu’il nous donnera envie de sillonner la Riviera française en long et en large pendant de nombreuses heures. De Cannes à Saint-Tropez, en passant par les Alpes, les gorges du Verdon et une cité-état de Monaco légèrement plus grande que dans la réalité, il y aura plein de paysages et de lieux historiques à découvrir, ou redécouvrir en arpentant le monde ouvert. Alors certes, il n’est pas impossible que le terrain de jeu qui nous sera proposé soit moins vaste que ceux présents dans les derniers Forza Horizon mais, pour compenser cet hypothétique défaut aux yeux du public, il essaiera de se montrer dense et vivant au maximum. Reste maintenant à savoir comment cette vision rendra exactement à la sortie.

Quand sortira Clutch ?

Clutch ne possède pas encore de date de lancement précise mais vise une commercialisation au printemps 2027 sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Si tout se passe bien, il est donc probable que le jeu de course arcade en monde ouvert de Maverick Games fasse à nouveau parler de lui à l’occasion de la Gamescom et/ou des Game Awards 2026. A suivre !